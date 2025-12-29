Cercate un alimentatore potente e affidabile per il vostro PC gaming? Su Amazon trovate il CPS KN650, un alimentatore modulare da 650W con certificazione 80 Plus Gold e compatibilità ATX 3.1. Dotato di connettore PCIe 5.1 nativo per le GPU di ultima generazione, questo alimentatore è ora disponibile a soli 59,68€, con condensatori giapponesi di alta qualità e 5 anni di garanzia per una totale tranquillità.

Alimentatore CPS 650W ATX 3.1, chi dovrebbe acquistarlo?

Il CPS KN650 è l'alimentatore ideale per chi sta assemblando o aggiornando un PC gaming di fascia medio-alta e cerca un componente affidabile senza spendere una fortuna. Con la sua certificazione 80 Plus Gold e il design completamente modulare, questo alimentatore soddisfa le esigenze di chi desidera ottimizzare il flusso d'aria nel case e ridurre i consumi energetici, garantendo al contempo efficienza fino al 92%. I cavi ultra flessibili vi permetteranno di realizzare una gestione dei cavi professionale, mentre i condensatori giapponesi assicurano stabilità anche durante sessioni di gioco prolungate o carichi di lavoro intensi.

Particolarmente consigliato per gli entusiasti del PC building che vogliono essere pronti al futuro: la compatibilità con ATX 3.1 e PCIe 5.1 vi garantisce di poter alimentare le GPU di ultima generazione senza bisogno di adattatori aggiuntivi. Il sistema di raffreddamento intelligente con ventola da 120mm vi assicurerà un funzionamento silenzioso durante l'uso quotidiano, attivandosi solo quando necessario. Con 650W di potenza, 5 anni di garanzia e uno sconto del 9% che porta il prezzo a soli 59,68€, rappresenta un investimento sicuro per chi cerca qualità, prestazioni e tranquillità a lungo termine.

CPS KN650 è un alimentatore ATX 3.1 da 650W certificato 80 Plus Gold con design completamente modulare e cavi ultra flessibili. Dotato di connettore PCIe 5.1 12V-2×6 nativo, condensatori giapponesi premium e ventola da 120mm a controllo intelligente, garantisce efficienza fino al 92% e funzionamento silenzioso per i vostri setup gaming più esigenti.

Vedi offerta su Amazon