Con il Black Friday, la RAM DDR5 non è più un lusso. Prendi queste da 32GB!

Le Crucial Pro da 6000MHz CL36 sono tra le migliori RAM DDR5 acquistabili oggi, ideali per gli appassionati di overclocking e gaming. Con l'aiuto del Black Friday, le DDR5 non sono più un lusso per pochi utenti, dato che potete prendere oggi il kit da 32GB a soli 80,99€, un prezzo mai visto prima.

Crucial Pro 6000MHz CL36, chi dovrebbe acquistarle?

Le Crucial Pro 6000MHz CL36 sono consigliate a tutti gli appassionati di gaming e ai professionisti che hanno bisogno di prestazioni elevate per il loro lavoro. Questo kit di memoria DDR5 è adatto a chi cerca una combinazione perfetta tra prestazioni di alto livello e affidabilità. Grazie alla loro compatibilità sia con le CPU Intel sia con le CPU desktop AMD Ryzen 7000 Series e superiori, offrono un'ampia flessibilità e garantiscono un miglioramento significativo nelle performance del sistema.

Il design in stile origami non solo è un piacere per gli occhi ma contribuisce anche a migliorare le prestazioni termiche, facendole diventare un componente chiave per tutti coloro che desiderano assemblare o aggiornare il proprio PC con un tocco di stile. Per gli appassionati di overclocking, le Crucial Pro 6000MHz CL36 rappresentano una scelta ideale, grazie alla loro capacità di supportare frequenze elevate con latenze ridotte, garantendo così una maggiore frequenza di fotogrammi per secondo.

Il supporto per Intel XMP 3.0 e AMD EXPO consente una facile configurazione e ottimizzazione delle prestazioni, facendo di questo prodotto l'opzione perfetta per chi vuole spingere al massimo le prestazioni del proprio sistema senza compromettere la stabilità. L'esperienza di Micron nel campo delle memorie assicura inoltre un prodotto di qualità superiore, rendendolo un investimento sicuro per chi cerca il meglio in termini di prestazioni e affidabilità.

Vedi offerta su Amazon