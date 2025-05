Con 109€ porti a casa un Samsung Odyssey. Sì, hai letto bene

Se siete alla ricerca di un monitor gaming performante ma non volete spendere troppo, l’offerta che vi segnaliamo oggi è semplicemente imperdibile. Con soli 109 euro, potete portarvi a casa il Samsung Odyssey G3 da 24", un monitor pensato per i giocatori più esigenti, ma accessibile anche a chi ha un budget limitato. È raro vedere uno schermo con queste caratteristiche a un prezzo tanto contenuto: risparmiare così tanto su un prodotto di questa fascia è davvero un'opportunità da non lasciarsi sfuggire.

Samsung Odyssey G3 (S24DG302), chi dovrebbe acquistarlo?

Il monitor Samsung Odyssey G3 si distingue per un refresh rate di 180Hz e un tempo di risposta di 1ms, caratteristiche che vi garantiranno un gameplay fluido e reattivo, ideale per titoli competitivi dove ogni millisecondo può fare la differenza. La risoluzione Full HD (1920x1080) e il pannello VA offrono un'ottima resa visiva, con contrasti profondi e angoli di visione ampi. Non manca il supporto ad AMD FreeSync, che elimina i fastidiosi effetti di tearing e stuttering durante le sessioni di gioco più intense.

Dal punto di vista della connettività e dell’ergonomia, questo monitor non vi farà mancare nulla: è dotato di 1 porta HDMI, 1 Display Port, ingresso audio e un supporto regolabile in altezza (HAS), oltre alla funzione Pivot per ruotarlo in verticale. Tecnologie come Flicker Free ed Eye Saver Mode completano l’esperienza, proteggendo la vista anche durante le maratone di gioco più lunghe. Le dimensioni con base (54,40 x 49,87 x 23,42 cm) lo rendono adatto sia alla scrivania di casa che a un setup da competizione.

In confezione troverete tutto il necessario per iniziare subito: il monitor, il cavo di alimentazione, un cavo HDMI e uno Display Port. In sintesi, se desiderate aggiornare il vostro setup senza spendere una fortuna, questa offerta è la risposta. A 109€, il Samsung Odyssey G3 rappresenta un connubio perfetto tra qualità, prestazioni e convenienza. Non lasciatevela scappare.