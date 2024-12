Dai una svolta green alla tua postazione con un mouse sostenibile e performante, oggi a un SUPER PREZZO!

Se siete alla ricerca di un mouse versatile e sostenibile, vi segnaliamo che Trust Ozaa+ è attualmente disponibile su Amazon al prezzo scontato di 30,10€, con una riduzione del 40% rispetto al prezzo consigliato di 49,99€. Questa offerta rappresenta un'opportunità imperdibile per migliorare la vostra postazione di lavoro con un dispositivo dalle caratteristiche avanzate. Inolte, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori mouse wireless per ulteriori consigli.

Trust Ozaa+, chi dovrebbe acquistarlo?

Trust Ozaa+ è un mouse wireless che offre la possibilità di connettersi fino a tre dispositivi contemporaneamente, grazie al ricevitore USB a 2,4 GHz e alla doppia connessione Bluetooth. Questa funzionalità multi-dispositivo consente di passare facilmente da un dispositivo all'altro, aumentando la produttività e semplificando il flusso di lavoro.

Il design ergonomico del mouse, con una rotellina di scorrimento laterale e una superiore ottica, insieme ai pulsanti silenziosi, garantisce un'esperienza d'uso confortevole e senza rumori molesti, ideale per ambienti di lavoro condivisi. La batteria ricaricabile integrata offre un'autonomia fino a tre mesi con una singola carica, permettendo di continuare a utilizzare il mouse anche durante la ricarica, senza interruzioni.

Un aspetto rilevante del Trust Ozaa+ è l'attenzione alla sostenibilità: il mouse è realizzato con il 60% di plastica riciclata, rendendolo una scelta ecologica per chi desidera ridurre il proprio impatto ambientale. Inoltre, i pulsanti programmabili permettono di personalizzare le funzioni del mouse in base alle proprie esigenze, migliorando ulteriormente l'efficienza operativa.

Approfittate di questa offerta su Amazon per acquistare il Trust Ozaa+ a soli 30,10€, con uno sconto del 40% rispetto al prezzo consigliato. Un'occasione da non perdere per dotarsi di un dispositivo efficiente, confortevole e rispettoso dell'ambiente.

Vedi offerta su Amazon