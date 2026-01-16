Scoprite la De'Longhi Stilosa EC235.BK, la macchina da caffè manuale che porta l'esperienza del vero espresso italiano direttamente a casa vostra. Disponibile su Comet a 75,90€, questo elegante modello nero vi permetterà di preparare deliziosi caffè e cappuccini con il sistema a pompa professionale. La Stilosa EC235.BK è in offerta a 75,90€ su Comet, perfetta per chi desidera qualità e design ad un prezzo accessibile.

De'Longhi Stilosa, chi dovrebbe acquistarla?

La De'Longhi Stilosa EC235.BK è la scelta ideale per chi desidera portare l'esperienza del bar direttamente a casa propria senza compromessi sulla qualità. Questa macchina per caffè espresso si rivolge principalmente agli amanti del caffè tradizionale che apprezzano il rito della preparazione manuale e vogliono sperimentare con diverse miscele e intensità. È perfetta anche per chi cerca una soluzione compatta ed elegante da integrare in cucine di piccole dimensioni, senza rinunciare alle prestazioni professionali. Il design nero classico della Stilosa vi permetterà di arredare con stile qualsiasi angolo dedicato al caffè.

Se siete tra coloro che non si accontentano del caffè della moka ma trovano troppo onerose le capsule monodose, questa macchina rappresenta il perfetto compromesso economico. Vi consente infatti di utilizzare caffè macinato a vostro piacimento, garantendovi libertà di scelta e un notevole risparmio nel lungo periodo. La Stilosa soddisfa inoltre le esigenze di chi ama concedersi un cappuccino cremoso grazie al suo sistema di montaggio latte, risultando particolarmente apprezzata dalle famiglie e da chi ama ospitare amici per una pausa caffè autentica e conviviale.

La De'Longhi tiloS ECsa235.BK è una macchina per caffè espresso manuale dal design elegante in nero. Dotata di sistema termoblock per un rapido riscaldamento, vi permette di preparare deliziosi espressi e cappuccini grazie al cappuccinatore manuale. Con serbatoio da 1 litro e doppio beccuccio, potrete gustare fino a due tazze contemporaneamente.

Vedi offerta su Awin1