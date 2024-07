Design e prestazioni al TOP: acquista MSI MPG Gungnir 300P Airflow IN OFFERTA su Amazon! -20%

Se siete alla ricerca di un case per PC che offra eccellente ventilazione, compatibilità versatile e design intuitivo, MSI MPG Gungnir 300P Airflow è la scelta ideale. Attualmente disponibile su Amazon a soli 142,50€, con uno sconto del 20% sul prezzo consigliato di 179€, questo prodotto, tra i migliori case mid-tower, è un'affare da non perdere.

MSI MPG Gungnir 300P Airflow, chi dovrebbe acquistarlo?

MSI MPG Gungnir 300P Airflow è progettato per soddisfare le esigenze dei giocatori e degli appassionati di PC. Questo case offre un sistema di raffreddamento avanzato, con tre ventole frontali da 120mm, una ventola interna da 80mm e sul retro due ventole da 60mm e una da 120mm, garantendo un flusso d'aria ottimale. Inoltre, è incluso un cavo riser PCIe 4.0, che permette di montare le schede grafiche in posizione verticale, offrendo flessibilità nella configurazione e migliorando la gestione del calore.

La serie MPG Gungnir 300 si distingue per il suo pannello frontale perforato da 1mm e il pannello superiore perforato, entrambi capaci di ospitare radiatori da 360mm. Questo case supporta schede madri di formato E-ATX, ATX, Micro-ATX e Mini-ITX, offrendo ampie possibilità di espansione. Con un pannello laterale in vetro temperato spesso 4mm, il Gungnir 300P Airflow non solo permette una facile visualizzazione dei componenti interni, ma offre anche un accesso semplice senza attrezzi, facilitando eventuali interventi di manutenzione o upgrade.

Con un pannello I/O superiore dotato di una porta USB 3.2 Gen 2x2 Type-C per trasferimenti dati ad alta velocità fino a 20 Gbps, oltre a due porte USB 3.2 Gen 1 Type-A, questo case garantisce connettività di ultima generazione. Il supporto per schede grafiche ARGB regolabile a 4 vie e il design intuitivo rendono il Gungnir 300P Airflow non solo funzionale, ma anche esteticamente accattivante, perfetto per costruire un sistema di gioco o di lavoro personalizzato.

Non lasciatevi sfuggire questa occasione: MSI MPG Gungnir 300P Airflow, con le sue caratteristiche avanzate e il design intuitivo, è ora disponibile su Amazon a un prezzo scontato di 142,50€. Questo case è perfetto per chi cerca prestazioni elevate, un'ottima gestione del calore e un design esteticamente gradevole. Approfittate subito di questa offerta e costruite il vostro PC dei sogni con il Gungnir 300P Airflow!

