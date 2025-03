DOPPIO SCONTO su questo potente miniPC, perfetto per l'ufficio!

Se state cercando un mini PC potente ed economico, oggi avete l’occasione perfetta per portarvi a casa Blackview MP80 a un prezzo incredibile. Grazie a un doppio sconto, potete acquistarlo su Amazon a soli 169,99€, con un risparmio di 180€ rispetto al prezzo consigliato di 349€. Per ottenere questo prezzo imperdibile, basta applicare i due coupon disponibili sulla pagina del prodotto: uno sconto diretto di 120€ e un ulteriore 20% di riduzione.

NB: ricordatevi di attivare i coupon in pagina per ottenere uno sconto di 110€ e uno ulteriore del 20% durante il checkout

Blackview MP80, chi dovrebbe acquistarlo?

Blackview MP80 è dotato del processore Intel Alder Lake N95 di 12ª generazione, capace di raggiungere una frequenza fino a 3,4 GHz, offrendo un 30% di prestazioni in più rispetto ai modelli N100/N5105/N5095. Con 16GB di RAM LPDDR5 e un SSD M.2 da 512GB, garantisce reattività e velocità, sia per il lavoro che per l’intrattenimento. La tecnologia LPDDR5 assicura una velocità superiore del 35% rispetto alla DDR4, con un consumo energetico ridotto del 25%, rendendolo una scelta perfetta per chi cerca un dispositivo efficiente e performante.

Un altro grande vantaggio del Blackview MP80 è la sua connettività versatile. Con tre porte HDMI, permette di collegare fino a tre schermi contemporaneamente in 4K UHD a 60Hz, offrendo un'esperienza visiva eccezionale. Inoltre, è dotato di tre porte USB 3.0, doppia porta Ethernet Gigabit, WiFi dual-band 2.4/5GHz e una staffa VESA inclusa per il montaggio a parete o dietro al monitor, rendendolo un mini PC ideale per ufficio, business, istruzione e home entertainment.

Grazie a un sistema di raffreddamento avanzato e alla tecnologia di cancellazione del rumore, Blackview MP80 funziona in modo silenzioso ed efficiente, mantenendo sempre basse le temperature. Inoltre, è coperto da una garanzia di 2 anni e supporto tecnico a vita, offrendovi la massima tranquillità nell'acquisto.

Non lasciatevi sfuggire questa straordinaria offerta: a soli 169,99€ con uno sconto totale di 180€, Blackview MP80 è uno dei migliori mini PC in rapporto qualità-prezzo sul mercato.

Vedi offerta su Amazon