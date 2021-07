Dov’è finita la Radeon RX 6700?

AMD ha rilasciato la sua GPU Radeon RX 6700 XT a marzo, con recensioni generalmente favorevoli. È una buona scheda grafica, infatti una sua variante è stata inserita nella nostra guida delle migliori GPU da acquistare (anche se attualmente è difficile trovare disponibilità sul mercato). Ma dov’è finita la RX 6700 non-XT?

Quando AMD ha rilasciato le sue prime schede RDNA, la RX 5700 XT e la RX 5700, entrambe sono state lanciate nello stesso giorno. Si è trattato di un giorno affollato di prodotti, quindi si pensava che AMD avesse imparato la lezione, dedicando un giorno solo alla RX 6700 XT, per poi rilasciare il modello non-XT. Eppure, eccoci qui, quattro mesi dopo il lancio RX 6700 XT e ancora nel mezzo delle carenze di GPU, e AMD non ha ancora rilasciato la RX 6700. Questo è molto strano.

A peggiorare le cose, poi, ora ci sono le voci – molto attendibili – riguardo un imminente rilascio della Radeon RX 6600 XT, che dovrebbe avvenire l’11 agosto. E si pensa che il modello non-XT della Radeon RX 6600 sarà lanciato successivamente, non prima di settembre, ma ci sarà. Quindi cosa è successo? Forse AMD ha deciso di accantonare la RX 6700 in favore della RX 6600 XT? Le voci suggeriscono una RX 6600 XT con 8GB di VRAM a 128-bit, questo significa che ci sarebbe ancora spazio nel mercato per una Radeon RX 6700 con 12GB di memoria.

Diciamo che una risposta non c’è, sono tutte ipotesi che giustamente sia noi che gli utenti ci siamo fatti nel corso dei mesi, quando l’attesa si è fatta sempre più lunga e le speranze di vedere la scheda video sono scemate piano piano. Ma non sparite del tutto.

In ogni caso non resta che attendere la presentazione ufficiale della nuova GPU di AMD, la Radeon RX 6600 XT, che si dice – dai primi benchmark – avrà delle prestazioni simili alla 3060 Ti di Nvidia. Si prevede che AMD Radeon RX 6600 XT utilizzerà l’intero die Navi 23, questo significa che il prodotto avrà a sua disposizione 2.048 Stream Processor (SP). Entrambe le future GPU, quindi anche la RX 6600 non-XT, dovrebbero inoltre essere limitate all’interfaccia PCIe 4.0 x8.