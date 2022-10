Come annunciato da Microsoft, dopo l’importante aggiornamento 22H2 per Windows 11, arriva il primo aggiornamento di follow-up noto come Moment 1.

Questo aggiornamento cumulativo, già disponibile per gli utenti che hanno effettuato l’update 22H2 su Windows 11, viene presentato come KB5019509 apporta alcune interessanti novità, già preannunciate dal Colosso di Redmond nei mesi precedenti.

La più importante è il nuovo design di Esplora file, che viene finalmente arricchito dalla possibilità di aprire più schede, proprio come avviene su browser, utile per passare rapidamente da una cartella all’altra con un solo clic.

La nuova finestra con schede di Esplora file

Si parla già da tempo della funzione Azioni suggerite, ma al momento non sembra attiva: abbiamo aggiornato il nostro sistema stamattina, ma evidenziando un numero di telefono o una data, Windows 11 non suggerisce ancora l’inserimento in calendario o la chiamata via Teams o Skype. In precedenza, Azioni suggerite era disponibile solo in USA, e probabilmente verrà sbloccata in Italia con un update successivo, come accaduto con la nuova finestra di Esplora file, disponibile proprio con Moment 1.

Se avete troppe icone sulla barra delle applicazioni, adesso viene creato un menu secondario con tutte quelle in eccesso, a cui potrete accedere selezionando l’icona a forma di tre puntini alla sinistra dell’area delle notifiche.

Le novità introdotte da Microsoft non si fermano qui e sappiamo già che, con i prossimi update, potremmo vedere l’integrazione di Foto di iCloud nell’app Foto di Windows, che a sua volta dovrebbe subire un sostanzioso redesign, inoltre pare che in futuro arriverà anche una versione aggiornata dello strumento di cattura che permetterà di registrare dei video dello schermo.