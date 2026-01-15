L’editing fotografico con intelligenza artificiale è diventato uno strumento centrale per chiunque voglia ottenere immagini di alta qualità senza perdere ore in post-produzione. Oggi non si tratta solo di correggere errori, ma di valorizzare ogni scatto in modo creativo e professionale. Se il vostro obiettivo è migliorare il risultato finale delle vostre foto, lavorando in modo più rapido ed efficiente, scegliere un software basato su AI può fare davvero la differenza nel vostro flusso di lavoro quotidiano.

Vedi offerta su Skylum

Luminar, perché e chi dovrebbe usarlo?

Fino al 21 gennaio avete la possibilità di approfittare di una promozione interessante: grazie al nostro coupon esclusivo “THW20”, potete ottenere il 20% di sconto su Luminar, uno dei migliori software premium per l’editing fotografico con AI. Luminar è progettato per aiutarvi a migliorare automaticamente esposizione, colori, dettagli e atmosfera delle immagini, lasciandovi comunque il pieno controllo creativo per personalizzare ogni intervento secondo il vostro stile.

Uno dei grandi punti di forza di Luminar è la sua capacità di rendere accessibili anche le operazioni più complesse. Le funzioni basate su intelligenza artificiale permettono di ottimizzare ritratti, paesaggi e fotografie creative in pochi clic, riducendo drasticamente i tempi di lavoro. Questo lo rende una soluzione ideale sia per fotografi professionisti sia per appassionati evoluti che vogliono ottenere risultati di livello superiore senza affrontare strumenti inutilmente complicati.

Per adattarsi al meglio alle vostre esigenze, Luminar è disponibile in diverse soluzioni: Licenza Desktop Perpetua, Licenza Perpetua multi-dispositivo e Perpetual Max. In questo modo potete scegliere la formula più adatta al vostro modo di lavorare e ai vostri dispositivi, investendo in un software che vi accompagnerà nel tempo. Se state pensando di fare un salto di qualità nel vostro editing fotografico, questa offerta rappresenta un’occasione concreta da non lasciarsi sfuggire.

Vedi offerta su Skylum