ESET NOD32 Antivirus è un antivirus che si è fatto una certa reputazione nel corso dei suoi 30 anni di “carriera”. In generale, ESET offre un pacchetto antivirus rivolto principalmente all’utenza esperta, più che ai principianti e, nonostante abbia ottenuto risultati altalenanti nei test indipendenti, verrà sicuramente apprezzato per le funzionalità avanzate e le possibilità di configurazione a basso livello.

ESET offre agli utenti tre pacchetti diversi: la versione di base è, appunto, ESET NOD32 Antivirus, un prodotto molto popolare, ESET Internet Security, il pacchetto intermedio, e infine ESET Smart Security Premium.

ESET Antivirus – Piani e prezzi

Il pacchetto di base è ESET NOD32 Antivirus, un pacchetto davvero elementare, focalizzato esclusivamente sulle funzioni di protezione da virus, phishing e ransomware. L’aspetto interessante è che questo piano è disponibile sia per Windows che Mac e Linux, caratteristica insolita, dato che la maggior parte dei brand offre il supporto multipiattaforma solo con i pacchetti più avanzati.

ESET Internet Security è il pacchetto intermedio che, oltre a quanto offerto dal precedente, include la protezione delle reti Wi-Fi e dei dispositivi smart, nonché la protezione delle operazioni di home banking e dei pagamenti.

Infine, ESET Smart Security Premium è il top di gamma, che aggiunge la crittografia dei dati sensibili, un password manager e una maggiore protezione contro le minacce inedite.

Tutti i piani sono estendibili fino a 5 dispositivi e 3 anni di abbonamento. Inoltre, ESET offre altri pacchetti, come ESET Cyber Security e ESET Cyber Security Pro, per la protezione dei dispositivi Mac, ESET Mobile Security per Android e ESET Parental Control per Android.

ESET NOD32 Antivirus

Come dicevamo, si tratta dell’offerta di base dell’azienda. ESET NOD32 Antivirus, pur non offrendo gli extra dei piani successivi e distinguendosi da altri piani base per la sua essenzialità, offre un’app installabile sia su Windows che Mac e Linux. Si tratta di un aspetto insolito e da non sottovalutare, dato che altri servizi, come Kaspersky, che offrono il supporto multipiattaforma solo dai pacchetti intermedi in su.

L’installazione è alquanto semplice e dopo aver inserito un indirizzo e-mail e selezionato alcune opzioni relative a rilevamento app e condivisione dei dati d’utilizzo, il programma è pronto. Nonostante la sua semplicità, il software occupa oltre 700 MB sul disco, ma inserisce un solo processo nel sistema, con un impatto sulle prestazioni praticamente trascurabile. Inoltre, al primo avvio dell’app, viene eseguita una scansione automatica del sistema, che però non impatta minimamente sulle risorse e non costringe l’utente a interrompere il proprio lavoro. In ogni caso, è possibile interrompere il processo e ripetere la scansione in un momento più opportuno.

L’interfaccia dell’app principale presenta una dashboard semplice e ordinata, facilmente accessibile e leggibile anche dagli utenti meno esperti. Tuttavia, non mancano le funzionalità più avanzate, come l’accesso ai file di log, che risultano molto completi e facilmente filtrabili in base a vari parametri, nonché esportabili in diversi formati.

L’antivirus in sé offre solo tre opzioni di scansione: una per l’intero sistema, una per i dispositivi rimovibili e le scansioni personalizzate (con la possibilità di scegliere file, cartelle e unità). Manca la scansione rapida, tuttavia è possibile crearne una personalizzata, sebbene l’operazione non sia molto intuitiva.

Come sempre, abbiamo testato le capacità dell’antivirus analizzando 50 GB di dati. La prima scansione ha impiegato oltre 33 minuti, ridotti a soli 10 dalla scansione successiva, dunque i tempi rientrano nella media degli antivirus e possiamo considerarli accettabili. In ogni caso, il gran numero di impostazioni disponibile offre agli utenti più esperti una grande flessibilità anche nelle regole di scansione: sarà possibile stabilire, ad esempio, se controllare i file zippati e così via. La stessa completezza caratterizza il menu contestuale di Esplora risorse, con diverse opzioni disponibili, come la verifica della reputazione online di un determinato file eseguibile.

In termini di protezione, tuttavia, i punteggi ottenuti nei test di AV-Comparatives e AV-Test non fanno gridare al miracolo: ESET ha ottenuto un punteggio di 98,7% nei test di AV-Comparatives a ottobre 2021, piazzandosi dietro addirittura a Microsoft Defender (99,7%). Con AV-Test, invece, ha ottenuto 34,5 su 36, superata da Avast, Bitdefender, Kaspersky, McAfee, Microsoft Defender e Norton, tutti con un punteggio di 36/36.

Tuttavia, nelle nostre simulazioni, il motore antivirus di ESET si è comportato egregiamente, bloccando tutte le nostre simulazioni di malware e ransomware. Lo stesso possiamo dire del sistema di blocco degli URL dannosi, che è abbastanza intelligente da andare oltre il blocco dei tentativi di phishing, dato che, ad esempio, è in grado di riconoscere gli script per Bitcoin miner. Non ci sono estensioni per browser, nel caso di ESET, dato che i livelli di protezione sono integrati nel motore principale. Inoltre, anche in questo caso, le opzioni disponibili sono numerose, con la possibilità di creare blacklist e whitelist.

In questo pacchetto base, inoltre, è incluso uno strumento per il controllo dei dispositivi, che consente di scegliere il comportamento del sistema in base ai dispositivi esterni inseriti (che siano stampanti, pendrive ecc.). Tuttavia, la configurazione è alquanto complessa e rivolta principalmente a un pubblico più esperto: non ci sono regole preimpostate, dunque i principianti farebbero meglio a documentarsi bene prima oppure lasciare il mondo com’è.

Sono pochi gli altri extra inclusi in ESET NOD32 Antivirus, ma vale la pena citare SysRescue, un tool di pulizia bootable che consente di eliminare le minacce più radicate nel sistema. ESET SysInspector, sebbene sia uno strumento rivolto esclusivamente a professionisti ed esperti, restituisce una panoramica completa del sistema, fra cui processi in esecuzione, connessioni di rete, file cruciali (HOST), voci importanti del Registro di sistema e così via.

In definitiva, NOD32 è una suite antivirus principalmente rivolta agli utenti più esperti, con molte opzioni e possibilità di configurazione. Peccato solo i risultati non esaltanti nei test indipendenti.

ESET Internet Security

ESET Internet Security è il pacchetto successivo che, a fronte di una tariffa leggermente maggiore, offre un firewall, un filtro anti-spam, controlli genitori, protezione webcam, monitoraggio di rete, protezione da attacchi di rete e botnet, nonché una funzione antifurto per Windows e un’app Android.

Il firewall presenta alcune criticità, però: innanzitutto, non filtra il traffico in uscita di default e occorre cercare l’opzione fra le tantissime impostazioni disponibili, inoltre, se si sceglie la modalità interattiva, il firewall chiederà conferma per ogni singola applicazione, anche per quelle notoriamente attendibili. A ovviare, leggermente, la situazione, c’è la modalità apprendimento che è pensata per creare e applicare regole in base a parametri predefiniti. Tuttavia, questa funzione è pensata per l’uso iniziale ed è sconsigliata nel lungo termine, dunque anche qui occorre una mano esperta per configurare il firewall in modo ottimale.

Il filtro antispam, invece, risulta funzionale ed efficace: si integra con Microsoft Outlook e consente di analizzare sia la posta in arrivo che quella letta, con la possibilità di analizzare l’intera casella, magari per fare un po’ di pulizia se non avete mai usato un filtro di questo tipo, in precedenza. Considerato che ormai è raro vedere strumenti del genere nei pacchetti di sicurezza, è senz’altro un’aggiunta gradita.

Le altre funzioni includono uno strumento per la protezione della webcam che è risultato molto efficace e offre la possibilità di definire regole personalizzate, la protezione dei pagamenti e delle operazioni di home banking tramite una versione isolata del browser, un controllo genitori abbastanza basilare e la protezione antifurto su Windows che non ha nulla da invidiare ad altri tool del genere.

Infine, Connected Home Monitor monitora i dispositivi collegati alla rete, avvisando l’utente in caso di nuove connessioni. Inoltre, controlla la rete per identificare eventuali problemi, come una password inefficace sul router, porte aperte ecc.

In relazione alle piattaforme supportate, ESET Internet Security include anche l’app per Android, che è una versione avanzata dell’app gratuita Mobile Security & Antivirus. La versione inclusa in questo pacchetto offre anche il blocco app, le verifiche di sicurezza per le applicazioni, con un buon grado di protezione.

ESET Smart Security Premium

A prima vista, ESET Smart Security Premium potrebbe lasciare perplessi. Costa pochi euro in più rispetto al piano precedente, e aggiunge al pacchetto solo Live Guard (un livello aggiuntivo di analisi del cloud), un password manager e un sistema di crittografia per i file. In realtà, il password manager risulta molto funzionale, mentre il sistema di crittografia sfrutta la stessa tecnologia DESlock dei prodotti ESET Endpoint Encryption di livello aziendale.

Live Guard analizza il cloud per offrire la protezione anche dalle minacce più recenti e non ancora riconosciute. Purtroppo, le analisi approfondite in cloud possono richiedere tempo, con un possibile timeout dopo cinque minuti, sebbene il tempo medio per un analisi sia solo di tre. Il password manager, sebbene non sia ai livelli di NordPass o LastPass, risulta comunque utile e include app per Mac, Android e iOS, con estensioni per Chrome, Firefox ed Edge. Offre la possibilità di creare password efficaci e diverse identità, mentre l’app Windows nativa consente di sfogliare le varie password e aprire il servizio corrispondente. Inoltre, il password manager avvisa l’utente in caso di password inefficaci o riutilizzate. Fra le nuove funzioni, è stata introdotta anche l’autenticazione a due fattori per una maggiore sicurezza.

Infine, Secure Data consente di creare un vault protetto con crittografia su un hard disk, un’unità USB o altri dispositivi. Sarà come avere un’unità virtuale protetta con password e, una volta scollegata, diventa inaccessibile. Secure Data è un modo semplice ed efficace di proteggere i dati più importanti e non è qualcosa che vediamo troppo spesso nelle suite di sicurezza.

Certo, dei vari extra offerti da questo pacchetto, esistono varie controparti anche gratuite che fanno lo stesso (a volte anche meglio) e in generale non crediamo che nel loro insieme possano giustificare l’esborso richiesto da ESET Smart Security Premium, a meno che non abbiate uno sconto per il primo anno. In caso contrario, vi consigliamo di scaricare la prova gratuita di 30 giorni o, in alternativa, di optare per NOD32, soprattutto se avete bisogno solo di una protezione antivirus/malware di base.