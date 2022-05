Avast è un marchio molto noto nell’ambiente degli antivirus, merito della popolare suite gratuita, apprezzata nel tempo da molti utenti PC di tutto il mondo. Da relativamente poco tempo, l’azienda ha effettuato un’operazione di rebranding, creando Avast One, una suite a pagamento completa, ricca di funzionalità, fra cui una VPN e uno strumento di protezione dell’identità online. In Italia, però, il naming è rimasto invariato, dunque abbiamo Avast Ultimate, che essenzialmente offre le stesse caratteristiche e funzionalità di Avast One, a differenza di Premium Security, un pacchetto maggiormente focalizzato sulle funzionalità antivirus di base, senza i vari extra offerti dall’altra suite a pagamento.

Avast Free Antivirus è uno degli antivirus gratuiti più amati dagli utenti, riuscirà Avast a convincerli a passare a Ultimate con tutte le funzionalità aggiuntive incluse? Scopriamolo subito!

Avast Antivirus – Piani e prezzi

Premium Security : 69,99€ all’anno | 1 dispositivo oppure 89,99€ all’anno | 10 dispositivi

: 69,99€ all’anno | 1 dispositivo oppure 89,99€ all’anno | 10 dispositivi Avast Ultimate: 99,99€ all’anno | 1 dispositivo oppure 119,99€ all’anno | 10 dispositivi

C’è da dire subito che i prezzi di Avast sono fra i più alti sul mercato, sebbene il piano Ultimate da 119,99€ includa ben 10 dispositivi attivabili. La versione da 1 PC costa invece €99,90. Norton AntiVirus costa leggermente in meno (360 Premium da 10 dispositivi), per fare un paragone.

Il prezzo per il primo anno è lo stesso sia per Premium Security che per Avast Ultimate, probabilmente perché l’azienda vuole invogliare gli utenti a provare il pacchetto più completo. Entrambi includono l’ottimo motore antivirus della versione Free, ma mentre quest’ultima è limitata alla protezione di base da virus, malware e ransomware, gli altri due includono la protezione dal phishing, il blocco dei siti web dannosi e la verifica di sicurezza delle reti Wi-Fi e qualche altro extra. Il pacchetto Ultimate, invece, inserisce SecureLine VPN, Cleanup Premium per la pulizia e l’ottimizzazione del PC e AntiTrack, per la protezione dell’identità online.

Un aspetto interessante è che Avast si è fusa con AVG, tuttavia i due antivirus sono rimasti indipendenti e separati. In ogni caso, l’interscambio di informazioni e dati fra le due aziende ha comportato una maggiore efficienza nella protezione dalle minacce, dato che entrambi i database si sono arricchiti grazie ai 400 milioni di utenti sparsi nel mondo.

Avast Antivirus Free

Come dicevamo, il pacchetto gratuito di Avast si è guadagnato una certa reputazione nel corso del tempo. I punteggi di AV-TEST sono positivi, dunque il motore antivirus di Avast riesce a bloccare anche gli attacchi da virus sconosciuti.

A differenza di Avast One Essentials, la versione free del pacchetto Avast One ancora non disponibile in Italia, Antivirus Free offre solo una protezione basilare da virus, malware e ransomware, relegando gli strumenti anti-phishing, il blocco degli URL dannosi e le altre funzionalità di sicurezza ai pacchetti a pagamento. In ogni caso, il sistema di protezione fa egregiamente il suo dovere, sebbene l’eccesso di pop-up che invitano a passare alle versioni in abbonamento e prestazioni non sempre ottimali potrebbero rovinare un po’ l’esperienza utente.

Questo pacchetto è compatibile con Windows, Mac, Android e iOS.

Avast Premium Security

Avast Premium Security è il pacchetto “intermedio” di Avast, disponibile per 1 solo PC Windows o Mac, oppure per 10 dispositivi (Windows, Mac, Android e iOS). Oltre alle funzionalità di base garantite da Avast Antivirus Free, Premium Security include la protezione delle operazioni bancarie online, il blocco dei siti web malevoli e la protezione dal phishing e dagli attacchi remoti mirati a prendere il controllo del dispositivo. La differenza di prezzo fra il pacchetto da 10 dispositivi e l’acquisto per un singolo Mac o PC Windows è davvero minima, con il vantaggio di poter installare Premium Security su dispositivi diversi, ad esempio sul vostro laptop Windows e su un iPhone.

Non ci sono altri extra e, considerato che il prezzo per il primo anno è identico al piano più completo, forse ha senso passare direttamente a Ultimate.

Avast Ultimate

SecureLine VPN

Avast Ultimate è il pacchetto più completo proposto da Avast. Include tutto quanto offerto da Avast Antivirus Free e Premium Security, aggiungendo tre strumenti extra: una virtual private network nota come SecureLine VPN, Cleanup Premium che consente di sottoporre il PC a manutenzione in termini di pulizia e ottimizzazione delle prestazioni e AntiTrack, uno strumento per la protezione dell’identità online che blocca inserzionisti, pubblicità mirate e rende la navigazione più anonima grazie anche alla tecnologia anti-fingerprinting.

Il costo, come dicevamo, è identico al pacchetto precedente, almeno per il primo anno, ovvero 59,99€ per 10 dispositivi, dunque potrete installarlo su PC Windows, Mac e dispositivi Android e iOS. Laddove il motore antivirus e i sistemi di protezione sono gli stessi dei pacchetti precedenti, gli extra inclusi costituiscono delle aggiunte interessanti.

SecureLine VPN

SecureLine VPN, inclusa nel pacchetto Ultimate, è basata su HideMyAss!, un provider che gode di una buona reputazione. Purtroppo SecureLine si rivela abbastanza carente dal punto di vista della velocità, tanto da rendere questa VPN più adatta a usi occasionali, ad esempio durante trasferte di lavoro o in caso di connessione a reti pubbliche in aeroporto, presso i centri commerciali o in altre location che offrono un access point gratuito, dunque scordatevi di usarla per le piattaforme di streaming come Netflix, sebbene tecnicamente possa sbloccarle, a meno che possiate sopportare caricamenti lenti e continue interruzioni per buffering.

In compenso, su Windows il kill switch è efficace, dato che blocca sempre l’accesso a Internet in caso di cadute di connessione alla VPN. Inoltre, lo strumento si collega automaticamente in caso di connessioni non protette e avvisa l’utente a usare la VPN in caso di accesso a siti come quelli di home banking, per aumentare la sicurezza. Inoltre, potrete scegliere fra 54 località, senza limiti di traffico dati.

Con tutti i suoi limiti di velocità, si tratta di un’aggiunta interessante, che potrebbe aiutarvi a garantire sicurezza e anonimato quando vi collegate da reti non sicure. Sebbene le VPN di altre suite di sicurezza facciano meglio, come Bitdefender, SecureLine VPN ha del potenziale. Peccato solo le velocità molto al di sotto della media.

Cleanup Premium

Cleanup Premium è un tool di pulizia che consente di liberare spazio su disco, eliminare i file spazzatura, ottimizzare la velocità del sistema andando a correggere eventuali problemi di registro e così via. È incluso uno strumento di deframmentazione, nonché uno per l’analisi dei programmi superflui installati sul sistema, che vengono anche classificati in base alla loro reputazione. Si tratta di uno strumento alquanto basilare, che non va molto oltre altri software noti, come Ccleaner. Anche questa è un’aggiunta tutto sommato interessante, ma che da sola non giustifica affatto il passaggio ad Avast Ultimate.

AntiTrack

Questo strumento forse è il più interessante dei tre. Combinando varie tecnologie anti-tracciamento, promette di garantire il massimo anonimato nella navigazione, andando al di là di quanto offerto da VPN e modalità anonime. Infatti, agisce mascherando la “fingerprint”, cioè i dettagli univoci che gli inserzionisti utilizzano per identificare l’utente. È inoltre in grado di rilevare e rimuovere i cookie di tracciamento, per impedire l’accesso alle ricerche online dell’utente. È compatibile con Chrome, Firefox, Safari, Edge, Internet Explorer e Opera.

Conclusione

Il motore antivirus di Avast è efficace, il pacchetto Free è molto apprezzato e popolare, sebbene possa risultare pesante e invadente sul sistema di destinazione. Avast non ha ancora portato Avast One in Italia, ed è un peccato perché il pacchetto risulta più completo e interessante, soprattutto se consideriamo che l’interfaccia dell’app è stata alleggerita e ottimizzata.

Ma di base, la protezione antivirus e gli extra sono gli stessi, seppur con qualche mancanza rispetto a One.

Certo, gli extra offerti da Avast Ultimate difficilmente possono giustificare l’upgrade a pagamento, soprattutto se consideriamo che altre suite come Bitdefender offrono molti più extra. E sebbene 59,99€ per 10 dispositivi può essere considerato tutto sommato ragionevole, se potete fare a meno di una VPN non eccellente dal punto di vista della velocità e di uno strumento di pulizia che trova una concorrenza agguerritissima anche fra i software gratuiti, vi consigliamo di restare su Avast Free Antivirus, magari aspettando di poter installare una versione di prova di Avast One. Se invece volete provare i pacchetti con mano, sia Premium Security che Ultimate sono coperti da una garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni.