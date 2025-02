Espandi lo spazio della tua Asus ROG Ally con questo SSD, oggi SCONTATO! -23%

Se state cercando un SSD NVMe ultra-performante per la vostra console portatile da gaming o per un laptop compatibile, questa offerta su Amazon non potete lasciarvela sfuggire. Infatti, il WD_BLACK SN770M da 2TB è disponibile a soli 176€, con uno sconto del 23% rispetto al prezzo originale di 228,99€. Un'opportunità imperdibile per aggiornare il vostro sistema con uno storage veloce e capiente.

WD_BLACK SN770M 2TB, chi dovrebbe acquistarlo?

WD_BLACK SN770M è progettato per garantire prestazioni di alto livello, grazie alla sua interfaccia PCIe Gen 4.0 e a una velocità di lettura fino a 5.150 MB/s. Questo significa che potrete caricare i giochi e i file in pochi istanti, migliorando notevolmente la fluidità e la reattività del sistema. Inoltre, grazie alla tecnologia TLC 3D NAND di Western Digital, offre un'elevata affidabilità e durabilità, perfetta per un utilizzo intensivo.

Se possedete Asus ROG Ally, Valve Steam Deck o un laptop Microsoft Surface, questo SSD M.2 2230 rappresenta l'upgrade ideale per espandere lo spazio disponibile senza sacrificare le prestazioni. Con ben 2TB di storage, potrete installare più giochi AAA, software pesanti e file multimediali senza preoccuparvi dello spazio insufficiente.

Un altro vantaggio di questo SSD è il supporto alla tecnologia nCache 4.0 di Western Digital e al Microsoft DirectStorage, che contribuiscono a ridurre i tempi di caricamento e a ottimizzare le prestazioni in-game, garantendo un'esperienza di gioco più fluida e coinvolgente.

Approfittate subito di questa offerta esclusiva su Amazon e aggiornate il vostro dispositivo con il WD_BLACK SN770M 2TB a soli 176€. Un investimento perfetto per chi desidera più spazio, velocità e affidabilità senza compromessi. Inoltre, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori SSD per ulteriori consigli.

Vedi offerta su Amazon