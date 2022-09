ExpressVPN, uno dei principali provider di servizi VPN sul mercato, ha da poco lanciato Aircove, il primo router Wi-Fi 6 a marchio dell’azienda. Si tratta di un primato del settore, infatti è il primo prodotto hardware mai realizzato e proposto da una VPN.

Aircove integra direttamente la protezione VPN e garantisce velocità fino a 1.200 Mbps (600 Mbps per 2,4 GHz e 1.200 Mbps per 5 GHz), ideale per guardare contenuti in streaming in alta definizione su più schermi contemporaneamente, con una copertura che arriva fino a poco più di 148 metri quadri. Il tutto senza bisogno di effettuare flash o modificare altre componenti.

Photo Credits - ExpressVPN

Il router Aircove si configura facilmente e consente di usare tutte le funzioni note dai chi usa già ExpressVPN su router, come i gruppi di dispositivi. L’interfaccia utente permette di creare fino a 5 gruppi, in cui è possibile trascinare i vari device, ognuno con la propria posizione VPN.

L’azienda ha sottoposto il prodotto a un audit esterno a cura di Cure53, che ha condotto un penetration test e la verifica del codice sorgente fra giugno e luglio 2022, confermando il massimo livello di sicurezza garantito dal router Aircove.

Al momento, questo prodotto è stato lanciato esclusivamente negli USA, con un prezzo al pubblico di 189$ (169$ in offerta di lancio), ed è andato quasi immediatamente in sold out su Amazon.

Non sappiamo se e quando arriverà in Europa e in Italia, infatti l’azienda non menziona il possibile lancio al di fuori degli Stati Uniti sul blog ufficiale, ma non è detto che arrivi un annuncio ufficiale più avanti nel corso del 2022.