ExpressVPN si evolve su Linux e oggi la prendi con il 61% di sconto

ExpressVPN continua a confermarsi come una delle migliori VPN sul mercato, e gli ultimi aggiornamenti la rendono ancora più interessante, soprattutto per gli utenti Linux. La piattaforma ha ricevuto importanti miglioramenti che ne ottimizzano l’esperienza d’uso, garantendo maggiore semplicità per chi utilizza questo sistema operativo. Naturalmente, ExpressVPN resta disponibile anche per Windows e molte altre piattaforme, mantenendo il suo standard elevato di sicurezza e prestazioni per tutti gli utenti, indipendentemente dal dispositivo che utilizzano.

61% di sconto su ExpressVPN, perché approfittarne?

Se state cercando un momento ideale per abbonarvi, questa è l’occasione giusta: oggi potete ottenere ExpressVPN con un incredibile sconto del 61% sul piano biennale. Questo significa che invece di pagare 12,63€ al mese, il prezzo scende a meno di 5€, rendendo il servizio molto più conveniente. Ma non è tutto, perché con questa offerta riceverete anche 4 mesi extra gratuiti, aggiungendo ulteriore valore all'abbonamento. In un mercato in cui la sicurezza online è sempre più essenziale, poter contare su una VPN di qualità a un prezzo così vantaggioso è un'opportunità da non lasciarsi sfuggire.

Oltre agli sconti, ExpressVPN ha introdotto una novità molto interessante: la eSIM from Holiday, inclusa nel piano senza costi aggiuntivi. Questa funzione permette di ottenere una connessione sicura e veloce anche quando si è in viaggio, senza la necessità di acquistare o cambiare SIM fisiche. Si tratta di un’opzione utile per chi si sposta spesso tra diversi paesi e ha bisogno di una connessione stabile e protetta ovunque. Con questa innovazione, ExpressVPN si distingue ancora una volta per la sua capacità di offrire soluzioni pratiche e all'avanguardia per la sicurezza e la privacy degli utenti.

Grazie a tutti questi miglioramenti e all’ottima reputazione che il servizio ha costruito nel tempo, ExpressVPN continua a essere una delle migliori scelte per chi desidera una VPN veloce, sicura e con funzionalità avanzate. La combinazione tra le prestazioni , le nuove funzioni e l’offerta attuale con il 61% di sconto e 4 mesi gratuiti rende questo servizio ancora più interessante.

