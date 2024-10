Gaming e lavoro fuori casa senza compromessi: questo notebook con RTX 4070 è in SCONTO! (-300€)

Siete alla ricerca di un notebook da gaming che coniughi prestazioni elevate, design raffinato e un prezzo competitivo? Allora non lasciatevi sfuggire questa offerta su Amazon. Il HP Victus 16-r0013sl è ora disponibile al prezzo di 1499,99€, con uno sconto del 17% rispetto al prezzo originale di 1799,99€, permettendovi di risparmiare ben 300€. Un'opportunità da cogliere al volo per chi desidera un dispositivo all'avanguardia senza svuotare il portafoglio.

Notebook da gaming HP Victus 16-r0013sl, chi dovrebbe acquistarlo?

L'HP Victus 16-r0013sl si rivolge agli appassionati di gaming e ai professionisti della creatività digitale che non accettano compromessi. Con un display FHD da 16.1" a 144Hz, offre un'esperienza visiva fluida e coinvolgente, ideale per i titoli più frenetici. Il cuore pulsante di questo notebook è rappresentato dal processore Intel Core i7-13700H, affiancato da una GPU Nvidia RTX 4070 da 8GB, una combinazione che garantisce prestazioni di alto livello sia nei giochi che nelle applicazioni più esigenti.

La dotazione hardware si completa con un SSD da 1TB, che assicura tempi di caricamento rapidi e ampio spazio di archiviazione, e 16GB di RAM DDR5 a 5200MHz per un multitasking fluido e reattivo. La connettività Wi-Fi 6E garantisce una connessione stabile e veloce, essenziale per il gaming online e lo streaming. Il sistema di raffreddamento avanzato mantiene le temperature sotto controllo anche durante le sessioni di gioco più intense, preservando le prestazioni nel tempo.

Il design moderno e il colore nero conferiscono a questo notebook un aspetto elegante e professionale, rendendolo adatto non solo per il gaming, ma anche per l'uso in ambienti lavorativi. Windows 11 preinstallato e 3 mesi di PC Game Pass inclusi completano un pacchetto già ricco di funzionalità.

Al prezzo scontato di 1499,99€, l'HP Victus 16-r0013sl rappresenta un'opportunità eccezionale per chi cerca un notebook gaming di alta qualità. La combinazione di componenti di ultima generazione, design accattivante e il marchio di garanzia HP lo rendono un investimento sicuro per il futuro. Che siate appassionati di videogiochi, creatori di contenuti o professionisti alla ricerca di potenza portatile, questo notebook saprà soddisfare le vostre esigenze, offrendo un'esperienza d'uso superiore a un prezzo ora più accessibile.

Vedi offerta su Amazon