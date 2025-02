Gioca come un pro con questo monitor Philips, oggi in SCONTO: prestazioni SUPER per gamers esigenti!

Se siete alla ricerca di un monitor da gaming che offra prestazioni eccezionali e un'esperienza visiva immersiva, non potete lasciarvi sfuggire questa straordinaria offerta su Amazon. Infatti, Philips Evnia 49M2C8900LA, un monitor curvo OLED DQHD da 49 pollici, è disponibile a soli 799€, con un incredibile calo di prezzo rispetto al più recente prezzo minimo di 1032,68€. Un'opportunità imperdibile per chi desidera portare la propria postazione di gioco a un livello superiore.

Philips Evnia 49M2C8900LA, chi dovrebbe acquistarlo?

Philips Evnia 49M2C8900LA si distingue per il suo imponente schermo SuperWide 32:9, progettato per sostituire efficacemente configurazioni multi-monitor, offrendo una visualizzazione continua e senza interruzioni. La risoluzione DQHD (5120x1440 pixel) garantisce immagini nitide e dettagliate, ideali sia per il gaming competitivo che per il lavoro professionale. La tecnologia OLED abbinata al DisplayHDR TrueBlack 400 consente di apprezzare ogni minimo dettaglio, con neri profondi e colori vividi che rendono ogni scena incredibilmente realistica.

Con un refresh rate di 144 Hz e un tempo di risposta di 0,03 ms GtG, questo monitor è perfetto per i giochi più veloci e frenetici, riducendo al minimo la sfocatura da movimento e offrendo un gameplay fluido e reattivo. La funzione Ambiglow aggiunge un tocco visivo unico, creando un'aura luminosa intorno al monitor che si adatta ai colori sullo schermo, aumentando l'immersione durante le sessioni di gioco.

Non mancano caratteristiche pensate per il comfort visivo, come la modalità LowBlue e la tecnologia flicker-free, che riducono l'affaticamento degli occhi anche durante lunghe sessioni davanti allo schermo. Inoltre, il sistema audio integrato DTS Sound con una potenza di uscita di 30 W offre un suono ricco e coinvolgente, eliminando la necessità di altoparlanti esterni.

Attualmente disponibile a soli 799€, Philips Evnia 49M2C8900LA rappresenta un investimento eccellente per chi cerca un monitor di alta gamma a un prezzo competitivo. Non lasciatevi sfuggire questa occasione. Inoltre, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori monitor gaming per ulteriori consigli.

