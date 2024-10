Grazie a questo SCONTO, puoi fare tuo un ottimo monitor Samsung a SOLI 100€!

Se siete alla ricerca di un monitor che unisca prestazioni per il gaming e comfort visivo senza svuotare il portafoglio, questa offerta su Amazon farà al caso vostro. Il monitor Samsung S24D362 è ora disponibile al prezzo speciale di 99,90€, con uno sconto del 18% rispetto al prezzo originale di 122,13€, che permette quindi di accaparrarsi un ottimo dispositivo spendendo davvero poco!

Monitor curvo Samsung S24D362, chi dovrebbe acquistarlo?

Il monitor Samsung S24D362 rappresenta la scelta ideale per chi cerca un'esperienza visiva immersiva e confortevole. La curvatura 1800R del pannello VA da 24 pollici offre un campo visivo naturale, mentre la risoluzione Full HD garantisce immagini nitide e dettagliate. Ciò lo rende particolarmente indicato per giocatori e professionisti che trascorrono molte ore davanti allo schermo.

Le caratteristiche tecniche di questo monitor lo rendono un prodotto versatile e performante. Il refresh rate di 100Hz assicura una fluidità superiore rispetto ai tradizionali 60Hz, mentre il tempo di risposta di 4ms riduce al minimo il ghosting durante le scene più concitate nel corso delle partite. Le tecnologie Eye Saver Mode e Flicker Free proteggono gli occhi durante le lunghe sessioni di utilizzo, rendendo questo monitor perfetto anche per lavoro e intrattenimento.

La connettività è completa grazie alle porte HDMI e D-Sub, con l'aggiunta di un ingresso audio per una soluzione all-in-one. Il design elegante e minimal, unito al supporto stabile, si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente, sia domestico che professionale. La modalità Game Mode infine ottimizza automaticamente i parametri visivi per garantire la migliore esperienza di gioco possibile.

Attualmente disponibile a soli 99,90€, il monitor Samsung S24D362 rappresenta un'opportunità eccezionale per chi desidera migliorare la propria postazione con un display di qualità. La combinazione di tecnologie per il comfort visivo, prestazioni gaming e design curvo immersivo rende questo monitor un investimento intelligente per migliorare significativamente l'esperienza d'uso quotidiana.

