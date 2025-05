Questa combo di mouse e tastiera sorprende, soprattutto per il prezzo

Se siete alla ricerca di una soluzione pratica, elegante e accessibile per il vostro spazio di lavoro o per l’utilizzo quotidiano, la HP 230 Combo è una proposta da non sottovalutare. Questo set, composto da tastiera e mouse wireless, si distingue per un equilibrio eccellente tra funzionalità e prezzo, oggi in super offerta: da 39,99€ a soli 24,99€. Una promozione imperdibile che rende ancora più attraente un prodotto già apprezzato per qualità e affidabilità.

HP 230 Combo, chi dovrebbe acquistarlo?

Dal punto di vista tecnico, la HP 230 Combo offre un’ottima compatibilità: la tastiera è funzionante con Windows, oltre a essere supportata da una vasta gamma di dispositivi dotati di porta USB Type-A come notebook, tablet, convertibili, desktop e All-in-One. Il collegamento è immediato grazie alla tecnologia Plug and Play e al pratico dongle USB incluso nella confezione, che assicura una connessione stabile e senza complicazioni.

L’esperienza d’uso è studiata nei minimi dettagli per garantire comodità e produttività. La tastiera è silenziosa, ideale per lavorare in ambienti condivisi, ed è dotata di tastierino numerico e 12 funzioni rapide attivabili tramite il tasto Fn, perfette per gestire volume, e-mail, segnalibri e molto altro con un solo tocco. Anche il mouse si distingue per la sua ergonomia: grazie ai tasti principali e alla rotella centrale, ogni movimento risulta preciso e naturale.

Infine, l’autonomia è uno dei punti di forza più evidenti di questo set: la tastiera può funzionare fino a 16 mesi con due batterie AAA, mentre il mouse raggiunge i 12 mesi con una sola batteria AA. Che siate in ufficio, a casa o in viaggio, la HP 230 Combo vi accompagna sempre, offrendovi tutto ciò che vi serve per lavorare con efficienza e comfort. Nella confezione troverete anche le batterie necessarie, l’informativa prodotto, la scheda di garanzia e la documentazione R.E.D., per un’esperienza completa fin dal primo utilizzo.

Vedi offerta su Amazon