Notebook HP con Ryzen 7 a 50€ sotto al prezzo più basso di sempre

Tra pochi giorni sarà il Prime Day, ma già ora Amazon offre ottime occasioni senza obbligare a un abbonamento Prime, sebbene questo sia comunque consigliabile per vari motivi. Oggi vi segnalo un notebook HP moderno, con processore AMD Ryzen 7 7840U e soprattutto uno schermo OLED, il quale fa davvero la differenza rispetto ai tradizionali pannelli LED, anche su un notebook. Il prezzo è ora di 849,99€ anziché 1.099,99€, con uno sconto di 50€ rispetto al precedente minimo storico.

HP Pavilion Plus 14-ey0000sl, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo HP Pavilion è l'acquisto perfetto per chi cerca un portatile di qualità, sia per lavoro che per intrattenimento. Consigliato agli appassionati di video editing, computer grafica e a chi richiede le suite di Microsoft per uso professionale, questo notebook offre prestazioni elevate grazie al suo processore AMD Ryzen 7 7840U e alla discreta scheda grafica integrata AMD Radeon 780M. Con 16GB di RAM LPDDR5x e un SSD da 1 TB, garantisce poi un avvio istantaneo e una gestione fluida di programmi e file di grandi dimensioni.

La qualità dello schermo OLED da 14" con risoluzione 2,8K è come una ciliegina sulla torta, capace di soddisfare gli utenti più esigenti in termini di fedeltà cromatica e dettagli, rendendolo ideale anche per chi ama fruire di contenuti multimediali ad alta definizione. Inoltre, la sua autonomia fino a 12 ore e 30 minuti lo rende un compagno fedele per chi lavora in mobilità, beneficiando della di ricarica rapida HP Fast Charge.

Offerto a 849,99€, rappresenta un'opportunità imperdibile per garantirsi prestazioni di alto livello a un prezzo competitivo. Sono ancora pochi i notebook che implementano uno schermo OLED a questo prezzo, un motivo in più per non lasciarsi sfuggire questa occasione.

Vedi offerta su Amazon