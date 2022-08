Schede madri X670E per Ryzen 7000, diversi monitor (tra cui i primi OLED), alimentatori e tanti altri prodotti sono stati protagonisti dell’evento Asus ROG tenutosi alla Gamescom 2022; tra questi non potevano ovviamente mancare novità sul fronte networking, ambito dove l’azienda pone sempre una certa attenzione, cercando di offrire prodotti diversi ottimizzati per le varie esigenze. Durante l’evento Asus ha presentato i nuovi Asus ROG Rapture GT-AXE16000 e Rapture GT6, rispettivamente un router e un sistema mesh entrambi dedicati ai videogiocatori.

Rapture GT-AXE16000 è il primo router al mondo Wi-Fi 6E quad-band, con tecnologie Asus RF e Asus RangeBoost Plus, che sfrutta varie funzioni di ultima generazione per migliorare la portata e la copertura del segnale Wi-Fi. La tecnologia Wi-Fi 6E sfrutta la banda 6GHz con tutti i dispositivi compatibili, in modo da garantire le massime prestazioni e lasciare libere le frequenze 2,4GHz e 5GHz, spesso affollate dai dispositivi più datati. A bordo del router troviamo due porte LAN 10Gb, quattro LAN da 1Gb e una WAN da 2,5Gb, che oltre a permettere di sfruttare al massimo anche le connessioni FTTH di ultima generazione supporta la link aggregation.

Asus ROG Rapture GT6 è invece un sistema mesh tri-band dedicato al gaming, il primo nella sua categoria. È in grado di offrire fino a 10 stream e una velocità di trasmissione Wi-Fi fino a 10Gbps, grazie alla combinazione di nove antenne interne e alla tecnologia Asus RangeBoost Plus, che migliora sia la copertura che la qualità del segnale. Grazie a Rapture GT6 potrete muovervi nei diversi ambienti della casa senza mai andare offline, con la certezza di essere sempre collegati al punto di accesso più veloce grazie alla tecnologia Smart Antenna, che direziona il segnale verso il dispositivo per ottimizzare la stabilità. Il sistema inoltre è in grado di coprire un’area fino a 540 metri quadri.

Il design è decisamente diverso da quello visto sui sistemi mesh Asus ZenWiFi e strizza l’occhio agli altri prodotti della gamma Asus ROG, con linee aggressive che spiccano, anziché confondersi e mescolarsi nell’ambiente. Lo stile futuristico tipico di questa linea di prodotti è evidenziato dal logo Asus ROG RGB che occupa praticamente tutta la parte frontale, oltre allo slogan ROG “For Those Who Dare” inciso sul lato. Sulla parte posteriore e su quella inferiore sono presenti le griglie di ventilazione, allineate con i dissipatori per garantire il miglior raffreddamento possibile.

Asus ROG Rapture GT6 sarà disponibile in versione nera o bianca, mentre Rapture GT-AXE16000 arriverà in un’unica colorazione; al momento non siamo a conoscenza né della data di lancio né del prezzo che avranno i prodotti, ma viste le caratteristiche tecniche, è lecito aspettarsi che finiscano nella fascia più alta del mercato dei router.