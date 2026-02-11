Il compleanno di NordVPN è l’occasione perfetta per fare un regalo alla vostra sicurezza online. Per un periodo limitato, infatti, potete approfittare di un’offerta straordinaria: fino al 76% di sconto sulla VPN più amata dagli utenti, con prezzi a partire da soli 3,09€ al mese, oltre a 3 mesi extra inclusi scegliendo il piano di 2 anni. La promozione è valida fino al 1° aprile, un’opportunità concreta per proteggere la vostra navigazione risparmiando in modo significativo.

Vedi offerta su NordVPN

Compleanno NordVPN, perché approfittarne?

Grazie a questa offerta, non solo migliorate la vostra privacy online, ma potete anche ampliare le vostre possibilità di intrattenimento. Con una VPN affidabile come NordVPN, avete la possibilità di sbloccare contenuti e accedere a eventi seguitissimi in tutto il mondo. Pensate, ad esempio, alle olimpiadi invernali, al Super Bowl, alla serie A o alla Champions League: eventi che spesso prevedono restrizioni geografiche o limitazioni di accesso.

Scegliendo un piano biennale, oltre al forte sconto ottenete anche 3 mesi aggiuntivi gratuiti, massimizzando così il valore dell’investimento. Questo significa più tempo per navigare in sicurezza, proteggere i vostri dati personali sulle reti Wi-Fi pubbliche e godervi contenuti in streaming senza preoccupazioni. In un’epoca in cui la sicurezza digitale è fondamentale, dotarsi di una VPN affidabile non è più un lusso, ma una necessità.

Approfittate quindi di questo momento: il compleanno di NordVPN rappresenta una delle migliori occasioni dell’anno per unire risparmio, sicurezza e libertà online. Con uno sconto fino al 76% e un prezzo di partenza così competitivo, avete tutto l’interesse a valutare l’attivazione del piano entro il 1° aprile e iniziare subito a navigare senza confini.

Vedi offerta su NordVPN