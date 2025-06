In un’epoca in cui la sicurezza informatica è messa a dura prova da minacce sempre più sofisticate, pensare di essere al sicuro è un’illusione pericolosa. Gli attacchi informatici possono colpire in qualsiasi momento, causando danni irreparabili. È proprio in quel giorno critico, quando i vostri dati saranno a rischio o già compromessi, che vi pentirete di non aver scelto Acronis. Oggi, però, avete l’opportunità di agire in anticipo: Acronis Cyber Protect è disponibile con uno sconto del 20% sui piani annuali, rendendo ancora più conveniente dotarsi di una protezione completa e intelligente.

Acronis Cyber Protect, chi dovrebbe abbonarsi?

Acronis Cyber Protect va ben oltre i semplici software di backup: combina soluzioni di sicurezza informatica e gestione IT in un’unica piattaforma. Grazie al rilevamento delle minacce sconosciute, all’intelligenza artificiale integrata e al monitoraggio proattivo degli endpoint, vi protegge in tempo reale da malware, ransomware, cryptojacking e vulnerabilità di sistema. La funzione di backup forense, poi, vi consente di raccogliere prove digitali fondamentali in caso di attacchi, facilitando analisi e conformità normative.

Uno degli aspetti più apprezzati da chi utilizza Acronis è la continuità operativa garantita dalla protezione costante dei dati e dalla sicura applicazione delle patch: ogni aggiornamento viene preceduto da un backup automatico per evitare interruzioni o perdite in caso di errori. E con il desktop remoto integrato, potrete gestire e supportare tutti i dispositivi da una singola console, in modo sicuro ed efficiente. L’automazione basata su AI e il monitoraggio predittivo aiutano inoltre a ridurre i tempi di intervento e ottimizzare le risorse IT.

Infine, Acronis vi offre una visione completa della vostra infrastruttura grazie a strumenti come l’inventario hardware e software, i report di conformità e la mappa di protezione dei dati. Tutto questo è rafforzato dal supporto globale dei Centri operativi Acronis, che forniscono allarmi intelligenti e aggiornamenti in tempo reale su eventi critici. Investire ora nella vostra sicurezza significa garantirvi quella tranquillità che, domani, potreste rimpiangere di non aver avuto. Approfittate dello sconto e fate la scelta giusta oggi.

