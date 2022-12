In attesa che le prossime GPU Nvidia vengano lanciate non si fa altro che discutere di prezzi. Mentre in precedenza l’azienda stava valutando un prezzo consigliato di 899$ per la RTX 4070 Ti, prossima al debutto il 5 gennaio al CES 2023, diverse fonti riferiscono ora di aver ricevuto un’ulteriore comunicazione dalla casa riguardo una modifica del prezzo, che scenderebbe ora a 799$. Questo aggiornamento riguarderebbe anche gli ordini da 899$ che i partner avevano già preso dagli utenti per la GPU, i quali verranno ora adeguati. Ovviamente manca ancora l’ufficialità, ma considerato quanto il lancio ormai sia vicino è plausibile che la cifra verrà confermata.

Uno dei principali motivi di questo calo risiede molto probabilmente nel poco successo della RTX 4080, decisamente meno attraente della top di gamma RTX 4090, oltre che un calo generalizzato di domanda non indifferente, che ha fatto scendere le vendite delle schede video ai minimi degli ultimi 20 anni. Il nuovo prezzo consentirebbe anche di rendere la RTX 4070 Ti un’offerta molto più vantaggiosa rispetto le proposte della gamma RX 7000 di AMD, lanciate con un prezzo molto competitivo che ha costretto Nvidia ad adeguare le cifre già a poche settimane dal lancio, con altri tagli che potrebbero anche avvenire in seguito.

Fonte: Videocardz

Ricordiamo che la RTX 4070 Ti non è altro che la ex RTX 4080 da 12GB poi ritirata da Nvidia per le critiche mosse dal pubblico sull’evidente differenza prestazionale con il processore grafico presente nella RTX 4080 da 16GB. La scheda è basata sul chip AD104-400 nella sua configurazione completa, che include un totale di 7680 CUDA core, insieme a un bus di 192-bit per la VRAM da 12GB, una frequenza massima di 2,6GHz e un TGP di 285W. La scheda era anche recentemente trapelata presso un noto negozio Italiano, che aveva pubblicato una pagina relativa a un modello TUF realizzato da ASUS con un conto alla rovescia, poi rimossa in seguito. Ovviamente il prezzo varierà ulteriormente una volta che la GPU sarà venduta anche nel nostro paese, non resta quindi che attenderne la disponibilità per conoscere le cifre riguardanti il mercato nazionale.