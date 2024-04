IMPERDIBILE scheda madre ASUS ROG Strix: WiFi e perfetta per il gaming a soli 455€!

Continua la nostra rassegna di offerte dedicate alla nuovissima Amazon Gaming Week, con sconti non solo relativi a videogiochi ed accessori console, ma anche a tantissimi componenti per potenziare il vostro PC gaming, con offerte davvero molto valide e, per questo, da cogliere al volo! Un esempio, in tal senso, è lo sconto che Amazon sta proponendo sulla scheda madre ASUS ROG Strix X670E-E Gaming WiFi, perfetta per dare una spinta alla propria postazione da gaming, ed originariamente venduta al prezzo di 589,00€, oggi però scontati a soli 454,99€!

Scheda madre ASUS ROG Strix X670E-E Gaming WiFi, chi dovrebbe acquistarla?

La scheda madre ASUS ROG Strix X670E-E Gaming WiFi è stata progettata per gli appassionati di gaming e gli overclockers che cercano hardware all'avanguardia per spingere al massimo le prestazioni dei loro computer. È la scelta ideale per chi monta una configurazione con l'ultima generazione di processori AMD Ryzen Serie 7000, offrendo supporto per la memoria DDR5, connettività ampliata e soluzioni innovative per il raffreddamento. Dotata di funzionalità avanzate, come il PCIE Slot Q-Release, Q-Latch per M.2, pulsante Clr CMOS, display dei codici diagnostici, e supporto per configurazioni RAID avanzate, questa scheda madre è anche la scelta ideale per gli appassionati di gaming e l'overclocking, che apprezzeranno anche le funzioni di overclocking automatico AI di ASUS e il Dynamic OC Switcher di ASUS, pensato per ottimizzare le prestazioni in base alle esigenze, garantendo una personalizzazione senza pari!

Dotata del nuovissimo socket AM5, questa scheda madre offre supporto completo per i processori AMD Ryzen serie 7000, e con i suoi quattro slot DDR5, supporta fino a 128GB di RAM, garantendo prestazioni fluide e senza ritardi grazie alla tecnologia ASUS OptiMem II. Parliamo, inoltre, di un componente progettato per resistere a lunghe sessioni di utilizzo senza surriscaldarsi, grazie ai suoi efficaci dissipatori su chipset, VRM, e dispositivi M.2.

Oltre a ciò, questa scheda include anche una porta Ethernet Intel da 2,5 GB, oltre che un apposito modulo WiFi 6E, per una connettività internet ultraveloce laddove abbiate a disposizione una connessione senza fili di ultima generazione. Infine, grazie ai suoi sistemi innovativi come il PCIE SLOT Q-RELEASE e l'ASUS Q-Latch, questa scheda madre cerca di semplificare notevolmente l'aggiornamento e la manutenzione del PC, semplificando le procedure di smontaggio dei componenti, e rendendo l'esperienza di aggiornamento più semplice e fluida.

Insomma: venduta com'è al prezzo di appena 454,99€, la scheda madre ASUS ROG Strix X670E-E Gaming WiFi rappresenta una soluzione imperdibile per chiunque sia alla ricerca di prestazioni e affidabilità nel gaming e nell'overclocking. La sua robusta costruzione, insieme a una suite completa di funzionalità innovative, la rende la scelta perfetta per costruire o aggiornare un sistema da gioco di alta gamma, e poiché il prezzo è davvero competitivo, vi suggeriremmo di metterla nel vostro carrello prima che l'offerta termini, o che essa vada a ruba!

Vedi offerta su Amazon