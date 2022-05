I colleghi di Videocardz sono riusciti ad ottenere le specifiche della nuova serie di CPU Alder Lake-HX, composta dai più potenti modelli provenienti dalla gamma desktop e adattati per socket BGA. La gamma includerà per la prima volta CPU fino a 16 core da 55W pensate per portatili da gaming e workstation di fascia alta e, stando a quanto trapelato, la presentazione dovrebbe avvenire all’evento Intel Vision che si terrà proprio domani.

Nonostante si tratti di modelli desktop riadattati, le dimensioni del packaging manterranno le stesse misure di 45 x 37,5 mm delle controparti desktop, differendo soltanto per un’altezza ridotta da 4,4mm a 2mm. Oltre ad un incremento del numero dei core, le nuove CPU Alder Lake-HX di Intel beneficeranno anche di un maggior numero di linee PCIe. La piattaforma è la prima ad introdurre il PCIe 5.0 sui portatili con un totale di 16 linee, insieme a 20 linee PCI-E 4.0 (rispetto le 16 presenti su Alder Lake-H) e 12 linee PCI-E 3.0.

Fonte: Videocardz

Trattandosi della gamma più potente, Alder Lake-HX pone un importante accento sull’overclock aggiungendo il supporto alle RAM DDR5 con profili XMP 3.0, oltre a una nuova funzionalità denominata Dynamic Memory Boost, in grado di gestire le frequenze in automatico a seconda della larghezza di banda utilizzata. Intel afferma che l’overclocking verrà supportato da tutti i modelli, motivo per cui è anche presente il supporto a funzionalità aggiornate come Intel Speed ​​Optimizer ed Extreme Tuning Utility.

In totale, la serie includerà modelli di CPU con un minimo di 8 fino a un massimo di 16 core. Per via delle frequenze più spinte, che nelle due versioni top di gamma toccano i 5GHz, i limiti di consumo massimo raggiungono 157W, salendo di 42W rispetto le varianti Alder Lake-H. Essendo CPU basate su versioni desktop, il numero di core della GPU è infine di 32 o 16 in base al modello.

Non resta che attendere l’evento di domani, sperando anche di conoscere possibili dettagli su nuovi portatili equipaggiati con Alder Lake-HX.