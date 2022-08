Le CPU Intel Raptor Lake sono ormai davvero vicine, l’azienda si prepara infatti a tenere il suo evento di presentazione “Innovation” il 27 di settembre, dove verrà presentata l’intera gamma, di cui è da poco trapelata la lineup iniziale. Se le recenti notizie ci hanno esclusivamente parlato dei modelli della serie K di Intel, a trapelare stavolta è il primo modello “non K”, vale a dire Core i9-13900.

Presentando la stessa configurazione da 24 core del top di gamma (8P+16E), accompagnata da 68MB di cache totale, il modello standard differisce per frequenze e consumi più bassi: il TDP in modalità base e boost arriva infatti a 65W e 200W, rispetto i 125W e i 250W della versione sbloccata, le frequenze base e massima sono invece di 2GHz e 5,6GHz, a differenza del Core i9-13900K che è in grado di funzionare da un minimo di 3GHz fino a un massimo di 5,8 GHz. La differenza prestazionale è chiaramente influenzata anche dalla gestione più conservativa delle frequenze su tutti i core, che impatterà sulle prestazioni del processore in single thread e in multi thread.

Nelle prove, Intel Core i9-13900 si piazza abbastanza dietro il 13900K e poco più avanti dell’i7-13700K. I test eseguiti su Geekbench 5 vedono la CPU ottenere 2130 punti in single core e 20131 punti in multi core, superando di poco l’i7-13700K che ha totalizzato 2090 e 19811 punti, ma distanziandosi in maniera evidente dal 13900K che consolida la sua posizione con 2314 e 26464 punti. In questo modo, la CPU è più lenta rispetto al top di gamma del 24% in multi thread e dell’8% in single thread, una differenza dettata interamente dai consumi ridotti del modello. Facendo invece un confronto con la generazione passata, i9-13900 supera l’i9-12900K del 10% e del 17% per quanto riguarda single e multi core, mentre il divario si allarga maggiormente con AMD, portandosi davanti al Ryzen 9 5950X rispettivamente del 26% e del 22%.

Successivamente all’evento “Innovation”, Intel dovrebbe rendere disponibili i suoi processori Raptor Lake nel mese di ottobre, insieme alle schede madri di fascia alta Z790. Al contrario, AMD si appresta a presentare il 29 agosto i suoi Ryzen 7000, con il lancio ufficiale che dovrebbe avvenire il 15 settembre, sebbene recenti rumor parlassero di un possibile rinvio al giorno 27 dello stesso mese.