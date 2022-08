Go To Market ha da poco condiviso un documento dove viene mostrata la tabella di marcia delle nuove CPU Intel Raptor Lake, ormai in dirittura d’arrivo. Quanto riportato conferma la data di presentazione del 27 settembre anticipata diverse volte in passato, giornata in cui Intel terrà il suo evento “Innovation”. In concomitanza alla presentazione, l’azienda aprirà i preordini per i processori della serie K: l’i9-13900K sarà disponibile lo stesso giorno, mentre il 13 ottobre sarà possibile preordinare i7-13700K e i5-13600K. La gamma Raptor Lake sarà infine ufficialmente lanciata nel mercato il 20 ottobre.

L’azienda risponde in questo modo ad AMD un mese esatto dopo la presentazione dei Ryzen 7000, avvenuta da poco. Con lo scopo di far crescere ulteriormente le prestazioni dalla 12° generazione, nonché cercare di prendere un vantaggio prestazionale sulla concorrenza, Intel ha incrementato ulteriormente il numero dei core su ogni modello. Core i9-13900K include in questo modo fino a 24 core (8P+16E), i7-13700K passa invece a 16 core (8P+8E) eguagliando l’i9-12900K, con i5-13600K che è infine dotato di ben 14 core (6P+8E). Cresce anche la cache totale e la frequenza massima, valori che nel top di gamma raggiungono i 68MB e i 5,8GHz.

Fonte: Intel

Le novità della 13° generazione non si fermano tuttavia qui, durante l’evento Intel presenterà infatti anche le nuove schede madri di fascia alta dotate di controller Z790, che offriranno nuove opzioni per l’overclock dei processori e delle RAM. Il più potente i9-13900K beneficerà inoltre di una modalità di funzionamento esclusiva, denominata “Extreme Performance”, che consentirà di spingere ulteriormente i limiti della CPU.

Come già inoltre dichiarato da Pat Gelsinger, attuale AD dell’azienda, tutte le varianti della gamma Raptor Lake saranno disponibili entro quest’anno. In attesa di vedere le nuove CPU ed entrare nel vivo della nuova generazione, è possibile farsi un’idea del confronto con i Ryzen 7000 attraverso dei primi benchmark condivisi da Videocardz.