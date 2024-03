SVUOTATUTTO Amazon: kit RAM DDR4 Corsair Vengeance a 50€! (-24%)

Sfruttate le Offerte di Primavera di Amazon per ampliare la RAM del vostro PC fisso con questo kit RAM DDR4 Corsair Vengeance, disponibile a soli 49,99€ invece di 65,61€, grazie a uno sconto del 24%. Il kit è perfetto per PC con processore Intel o AMD di passata generazione, che potrebbero avere nuova vita grazie a una maggior quantità di memoria RAM. Oltre a prestazioni di alto livello, queste RAM offrono anche l'immancabile illuminazione LED RGB, completamente personalizzabile e che farà i felici i più attenti all'estetica della propria build.

Kit RAM DDR4 da 16GB Corsair Vengeance, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo kit di memorie RAM Corsair Vengeance offre capacità di 16GB e una frequenza di 3200MHz, quindi è perfetto sia per una configurazione da gaming, anche nuova e votata al risparmio, sia per una configurazione dedicata alla produzione di contenuti dove si vuole espandere la memoria già presente, portandola ad esempio da 16GB a 32 GB. Il kit è compatibile con praticamente tutte le schede madri che supportano RAM DDR4, rendendolo una scelta versatile e perfetta per tutte le configurazioni.

Il dissipatore completamente nero si mescola bene con l'estetica di qualsiasi build, permettendo ai LED RGB posti in alto di spiccare ancora di più. Per la felicità dei più attenti all'estetica, l'illuminazione è completamente personalizzabile tramite software, permettendovi di scegliere il colore che più si abbina alla vostra configurazione, o l'effetto che più vi piace.

Al prezzo attuale di 49,99€, il kit RAM DDR4 Corsair Vengeance da 16GB è perfetto per chi vuole migliorare le prestazioni del proprio computer, o vuole assemblare una nuova configurazione da gaming che sfrutti hardware di scorsa generazione per ridurre i costi. Offrono un ottimo rapporto qualità/prezzo, sono compatibili con praticamente tutte le schede madri DDR4 sul mercato e hanno una buona velocità, risultando il giusto compromesso sia per i videogiocatori che per i creativi che vogliono aumentare la RAM presente nel proprio computer.

