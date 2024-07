SCONTO BOMBA: monitor gaming 24" 165Hz a MENO di 130€ su Amazon!

Se siete alla ricerca di un monitor da gaming a un prezzo imbattibile, vi consigliamo vivamente di dare un’occhiata a questa offerta su Amazon per il KTC H24T09P. Grazie a un coupon attivabile direttamente sulla pagina del prodotto, potrete acquistare questo monitor a soli 129,99€, con uno sconto di ben 30€ sul prezzo originale. E se invece avete altre esigenze, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori monitor gaming.

KTC H24T09P, chi dovrebbe acquistarlo?

Il monitor KTC H24T09P offre una risoluzione Full HD di 1.920x1.080 pixel, garantendo immagini chiare e dettagliate. Con una copertura del 99,53% della gamma di colori sRGB e la capacità di visualizzare 16,7 milioni di colori, questo monitor da 24 pollici offre un'esperienza visiva vivida e realistica. Grazie all'alta risoluzione e all'ampia gamma di colori, le vostre sessioni di gioco diventeranno più coinvolgenti e appassionanti.

Un altro aspetto che distingue il KTC H24T09P è la sua elevata frequenza di aggiornamento di 165 Hz, combinata con un tempo di risposta MPRT di 1 ms. Questa caratteristica è resa possibile dai pannelli Fast IPS, che non solo migliorano i tempi di risposta ma offrono anche angoli di visione più ampi. La compatibilità con le tecnologie FreeSync e G-Sync elimina problemi come lo screen tearing e il lag, garantendo un gameplay fluido e senza interruzioni. La riduzione della sfocatura del movimento rende l’azione più fluida e reattiva, migliorando notevolmente l'esperienza di gioco complessiva.

Per chi passa molte ore davanti allo schermo, la modalità luce blu bassa del KTC H24T09P è un'aggiunta fondamentale. Questa funzione riduce la dannosa luce blu a onde corte, proteggendo efficacemente gli occhi e prevenendo l’affaticamento visivo. Inoltre, il monitor è privo di sfarfallio, il che contribuisce ulteriormente a un'esperienza visiva confortevole e sicura.

In sintesi, il KTC H24T09P è un monitor da gaming che combina un'alta qualità visiva, prestazioni eccellenti e caratteristiche ergonomiche a un prezzo estremamente competitivo. Grazie allo sconto disponibile su Amazon, è un'opportunità da non perdere per migliorare la vostra esperienza di gioco senza dover spendere una fortuna. Affrettatevi, poiché non sappiamo per quanto tempo sarà disponibile questa straordinaria offerta!

