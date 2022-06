Dopo essere stata svelata in sordina da Sapphire senza che AMD ne avesse fatto menzione alcuna, la Radeon RX 6700 è adesso un prodotto ufficialmente parte della gamma RX 6000, collocandosi fra la RX 6650 XT e la RX 6700 XT. Ricordiamo che questo modello è dotato di 10 GB di VRAM, 36 CU, 80 MB di Infinity Cache e supporta il 4K a 120Hz o l’8K a 60Hz tramite HDMI 2.1.

Trattandosi di un modello ridotto, la RX 6700 è basata su un chip grafico meno potente che prende il nome di “Navi 22 XL”: questo è dotato di un minor numero di CU, frequenze operative inferiori e un bus memoria meno ampio di 160-bit, rispetto quello da 192-bit di RX 6700 XT. Per via delle specifiche più basse, a scendere è anche il TDP della scheda, che si attesta a 175W a differenza dei 230W del modello più potente. Oltre l’HDMI 2.1, le uscite della GPU includono anche tre Display Port 1.4.

AMD ha anche già rilasciato una versione aggiornata del driver Adrenalin, al fine di assicurare il supporto ufficiale della scheda ai giochi. La Radeon RX 6700 è un modello di fascia media pensato per offrire maggiori prestazioni rispetto la RX 6650 XT, ma con un minor consumo energetico. L’unico produttore di terze parti a vendere questa nuova GPU è per ora Sapphire, che dovrebbe essere al lavoro su ben tre modelli, tra cui è anche presente una variante PULSE. La RX 6700 di Sapphire è già disponibile all’acquisto dal 9 giugno ad un prezzo intorno le 550€, anche se il prezzo consigliato da AMD rimane ancora sconosciuto. Al momento non si conoscono nemmeno altri possibili partner intenzionati a produrla.

Rimanendo in tema Radeon, l’azienda ha anche diffuso nuovi dettagli sulla prossima generazione di GPU RDNA 3. Le nuove schede sembrano puntare all’efficienza energetica, presentando un aumento di prestazioni per Watt di oltre il 50% rispetto gli attuali modelli. Potete approfondire le novità nel nostro articolo dedicato.