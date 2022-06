AMD è al lavoro sulla prossima generazione di GPU RDNA3 Radeon RX 7000, ma sia l’azienda che i partner hanno rilasciato in questi mesi delle varianti aggiornate delle attuali schede con la serie 6×50, che include i modelli RX 6650 XT, 6750 XT e 6950 XT. Tra queste recenti uscite c’è adesso anche la Radeon 6700, scheda di cui AMD non ha fatto parola (e che al momento non compare sul sito dell’azienda), ma che è stata presentata da poco da Sapphire. Si tratta di una soluzione di fascia media, che si propone invece come versione ridotta della RX 6700 XT.

Come è possibile notare dal nome, la GPU elimina il marchio “RX” e si basa sullo stesso chip grafico Navi 22 del modello più potente, ma con una configurazione differente: la GPU “Navi 22 XL” di Radeon 6700 presenta infatti solo 36 CU, per un totale di 2304 core, a differenza del modello XT che include 2560 core. A diminuire è anche la dimensione della Infinity Cache, ridotta a 80MB rispetto i 96MB della 6700 XT, nonché il quantitativo di memoria e l’ampiezza bus, che passano rispettivamente a 10GB di GDDR6 con bus a 160-bit, a differenza dei 12GB con bus a 192-bit della sorella maggiore.

La Radeon 6700 presentata da Sapphire

Le uscite video includono una porta HDMI e tre Display Port 1.4, mentre stando al valore TBP indicato, la scheda dovrebbe assorbire circa 220W e presentare un singolo connettore da 8 pin nella maggior parte delle versioni. Sapphire sembra attualmente essere al lavoro su due modelli, tra cui figura una variante PULSE; entrambe le versioni della Radeon 6700 avranno un design a doppia ventola e doppio slot, nonché una frequenza operativa di 2330 MHz e boost di 2495 MHz. La memoria funzionante a 16 Gbps ha invece una larghezza di banda totale di 320GB/s.

La nuova Sapphire Radeon 6700 sarà disponibile a partire dal 9 giugno, mentre stando a CowCotLand, il prezzo dovrebbe attestarsi a circa 550€. Rimanendo in tema AMD, sono da poco trapelate le specifiche della nuova APU Mendocino, una CPU pensata per sistemi a bassa potenza; potete approfondire la notizia nel nostro articolo dedicato.