Lexar NM790 1TB: l'SSD perfetto per la tua PS5, oggi in OFFERTA!

Se siete alla ricerca di un SSD PCIe Gen4 NVMe ad alte prestazioni e dal prezzo contenuto, questa è senza dubbio un'offerta da non perdere. Su Amazon è infatti disponibile il Lexar NM790 da 1TB al prezzo promozionale di 76,70€, con uno sconto del 5% rispetto al più recente minimo di 80,74€. Si tratta di una cifra vicinissima al minimo storico assoluto registrato solo per pochi giorni a 75,99€, rendendo questa promozione particolarmente interessante per chi intende potenziare il proprio PC o espandere la memoria della PlayStation 5.

Lexar NM790 1TB, chi dovrebbe acquistarlo?

Lexar NM790 si distingue per le sue prestazioni straordinarie, con velocità di lettura fino a 7400 MB/s e scrittura fino a 6500 MB/s, valori che lo rendono uno dei modelli più performanti nella sua fascia di prezzo. Progettato per giocatori esigenti, professionisti e sviluppatori, questo SSD M.2 2280 rappresenta una soluzione ideale sia per configurazioni desktop che per laptop, offrendo tempi di caricamento rapidissimi e una gestione fluida dei dati più pesanti.

Uno dei punti di forza di questo modello è l'efficienza energetica: grazie alla sua architettura ottimizzata, Lexar NM790 garantisce fino al 40% di consumo energetico in meno rispetto ad altri SSD PCIe Gen4 dotati di cache DRAM. Inoltre, la tecnologia Host Memory Buffer 3.0 consente di emulare la funzione di cache DRAM direttamente dalla memoria di sistema, assicurando prestazioni senza interruzioni anche nelle operazioni più complesse.

La compatibilità con PS5 è un ulteriore vantaggio: installando questo SSD all'interno della console, potrete ampliare lo spazio di archiviazione mantenendo inalterate le prestazioni richieste dai giochi di ultima generazione.

Disponibile ora a 76,70€ su Amazon, Lexar NM790 da 1TB rappresenta un'occasione concreta per chi desidera velocità, affidabilità e risparmio in un unico prodotto. Non lasciatevi sfuggire uno degli SSD più richiesti del momento, perfetto per aggiornare il vostro sistema senza compromessi. Infine, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori SSD per ulteriori consigli.

Vedi offerta su Amazon