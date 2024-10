Un monitor LG UltraGear a 140€? Non è un sogno, ma devi fare presto!

Se pensate che i monitor da gaming economici siano apprezzabili solo per l'alto refresh rate, vi consigliamo di dare un'occhiata all'LG 27GS50F UltraGear. Questo modello non si limita a offrire 180Hz e un tempo di risposta di 1ms, ma è dotato anche di un pannello di qualità, con una resa cromatica buona e altre caratteristiche avanzate. Attualmente su Amazon è disponibile al prezzo più basso di sempre: solo 139,99€, un'occasione imperdibile per chi cerca performance elevate senza spendere troppo.

LG 27GS50F UltraGear, chi dovrebbe acquistarlo?

Il monitor LG 27GS50F UltraGear si rivela un alleato prezioso per gli appassionati di gaming che cercano di migliorare la propria esperienza di gioco spendendo il meno possibile. Con un refresh rate di 180Hz, questo monitor è ideale per chi aspira a una fluidità d'immagine superiore, cosa fondamentale nei giochi ad alta velocità dove ogni frame conta. Il tempo di risposta di soli 1ms minimizza sfocature e effetti ghosting, permettendo ai giocatori di percepire l'azione in tempo reale e di reagire prontamente, ottenendo così un vantaggio competitivo sugli avversari.

Inoltre, il supporto per AMD FreeSync Premium assicura un gameplay senza interruzioni, riducendo ulteriormente gli effetti di tearing e stuttering. Per coloro che danno grande importanza anche alla qualità visiva, il display da 27 pollici Full HD HDR di LG 27GS50F UltraGear offre immagini nitide e realistici, intensificando l'immersione nei mondi di gioco.

Il design da gamer, con cornici ridotte su tre lati e una base regolabile in inclinazione, non solo impreziosisce l'ambiente di gioco ma migliora anche il comfort durante lunghe sessioni di gioco. Grazie a funzioni aggiuntive pensate appositamente per i giocatori, come Black Stabilizer per dettagli più visibili in scene buie e Dynamic Action Sync per minimizzare il ritardo di input, questo monitor soddisfa le esigenze dei gamer più esigenti. A 139,99€, rappresenta un modello di grande valore per migliorare la propria postazione di gioco.

Vedi offerta su Amazon