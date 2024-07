Prestazioni da gaming e qualità 4K. Questo monitor LG scende sotto i 500€

Continua il periodo favorevole per gli acquisti online inaugurato durante il Prime Day, con Amazon che offre sconti su prodotti che non erano stati ribassati durante l'evento. Tra le offerte più interessanti spicca il monitor da gaming LG 32GR93U UltraGear, il cui prezzo scende per la prima volta sotto i 500€. Se durante il recente Prime Day non avete approfittato delle offerte sui monitor, questo è il momento ideale per acquistare questo modello LG.

LG 32GR93U UltraGear, chi dovrebbe acquistarlo?

LG 32GR93U UltraGear è eccellente per coloro che cercano un monitor da gaming superiore alla media, capace di garantire un'immersione totale nei propri giochi preferiti. Grazie alla sua risoluzione 4K e al pannello IPS che offre angoli di visione ottimali e una gamma di colori estremamente ampia, questo monitor è perfetto per chi non vuole scendere a compromessi in termini di qualità dell'immagine.

Inoltre, con un tempo di risposta di 1ms, compatibilità sia con NVIDIA G-Sync che con AMD FreeSync Premium a 144Hz, assicura gameplay fluidi e privi di scatti o tearing, ideale per titoli che richiedono riflessi rapidi e precisione.

Funzioni come il Black Stabilizer, per una migliore visibilità nelle scene scure, e il Dynamic Action Sync, per ridurre il lag input, lo rendono adatto ai giocatori competitivi che necessitano delle migliori prestazioni possibile. Il supporto HDR 400 e le varie funzioni di riduzione della luce blu e anti-sfarfallio, renderanno inoltre le lunghe sessioni di gioco meno affaticanti per gli occhi, garantendo al contempo un comfort visivo impareggiabile.

