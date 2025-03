LG Gram Book 15U50T è il notebook perfetto da portare ovunque e oggi lo PAGHI POCO!

Vedi offerta su Amazon

Proseguono le promozioni della Festa delle Offerte di Primavera Amazon, e tra le occasioni più interessanti di oggi spicca il notebook LG Gram Book 15U50T, ora disponibile a soli 599€, con uno sconto del 20% rispetto al prezzo più basso recente di 749,99€. Si tratta di un'offerta da cogliere al volo, perfetta per chi cerca un portatile leggero, potente e pronto a supportare ogni attività quotidiana.

LG Gram Book 15U50T, chi dovrebbe acquistarlo?

LG Gram Book 15U50T è un notebook da 15,6 pollici con display IPS Full HD (1920x1080 pixel), ideale per lavorare, studiare e fruire di contenuti multimediali con immagini nitide e colori fedeli. Al suo interno troviamo un processore Intel Core i5-1334U di tredicesima generazione, supportato da 16GB di RAM LPDDR5X e 512GB di SSD, una configurazione capace di garantire reattività e fluidità anche nelle attività più complesse. La scheda grafica integrata Intel Iris Xe Graphics assicura prestazioni ottimali anche con software più esigenti, rendendo il dispositivo adatto sia per l'uso professionale che per l'intrattenimento.

Tra le caratteristiche distintive di questo modello troviamo il tasto Copilot, che consente di accedere rapidamente alle funzionalità basate su intelligenza artificiale integrate in Windows 11 Home, il sistema operativo preinstallato. La batteria da 51Wh offre un'ottima autonomia, permettendovi di affrontare un'intera giornata di lavoro senza preoccuparvi della ricarica. Non mancano poi le moderne opzioni di connettività: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, due porte USB-C, due USB-A, HDMI e uscita audio, per collegare tutti i vostri dispositivi senza limiti.

Con il suo design elegante e il peso contenuto, LG Gram Book 15U50T è perfetto per chi ha bisogno di un notebook versatile da portare sempre con sé. A soli 599€, questa offerta Amazon è una delle più vantaggiose della stagione. Visitate subito la pagina della Festa delle Offerte di Primavera Amazon per scoprire tutte le promozioni attive e approfittare delle migliori occasioni del momento.