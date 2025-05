Logitech G502 X PLUS, mouse gaming perfetto per gi eSport, oggi al MINIMO STORICO!

Se siete alla ricerca di un mouse gaming wireless di fascia alta, oggi è il momento giusto per fare un upgrade: il celebre Logitech G G502 X PLUS è infatti disponibile su Amazon a soli 104€, con uno sconto del 20% rispetto al prezzo più basso recente di 129,99€. Si tratta del minimo storico per uno dei dispositivi più avanzati e iconici nel panorama dei mouse da gioco.

Vedi offerta su Amazon

Logitech G G502 X PLUS, chi dovrebbe acquistarlo?

Logitech G502 X PLUS nasce dall’evoluzione del leggendario G502, unendo il design classico e amato dai gamer con le più recenti innovazioni tecnologiche. Questa nuova versione integra gli switch ibridi LIGHTFORCE, una soluzione che combina la precisione degli switch ottici con la risposta tattile di quelli meccanici, offrendo un clic veloce, nitido e incredibilmente affidabile. L'estetica non è da meno: il modello in bianco si distingue per un look moderno e curato, ideale per qualsiasi setup.

Tra le caratteristiche più apprezzate spicca la tecnologia LIGHTSYNC RGB, con otto LED personalizzabili che si adattano al vostro stile e alle dinamiche di gioco. A questo si aggiunge la connettività LIGHTSPEED wireless, che garantisce una reattività superiore del 68% rispetto alla generazione precedente, eliminando ogni latenza durante le sessioni più competitive.

Il cuore tecnologico del mouse è il sensore HERO 25K, capace di offrire un tracciamento preciso fino al singolo sub-micron, senza smoothing, filtraggio o accelerazione. Questo lo rende uno strumento ideale per chi cerca massima precisione e controllo in ogni genere videoludico. Completano l'offerta il tasto DPI Shift riprogettato, la rotella di scorrimento a doppia modalità e la compatibilità con POWERPLAY, il sistema di ricarica wireless proprietario di Logitech.

Con un prezzo di 104€ su Amazon, Logitech G502 X PLUS rappresenta oggi una delle occasioni più interessanti per chi desidera portare la propria esperienza gaming a un livello superiore. Approfittatene prima che l'offerta scada o che le scorte finiscano. Infine, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori mouse gaming per ulteriori consigli.