Logitech G G923, il volante perfetto per F1, Gran Turismo 7 e Assetto Corsa, ora IN SCONTO! -40%

Se state cercando un volante da corsa che offra un'esperienza di guida senza precedenti, non potete lasciarvi sfuggire questa incredibile offerta su Amazon. Infatti, Logitech G G923 è disponibile a soli 262,87€, con uno sconto del 40% rispetto al prezzo consigliato di 439€. Un'opportunità imperdibile per chi vuole immergersi nel mondo delle corse virtuali con un dispositivo di alta gamma. Inolte, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori volanti gaming per ulteriori consigli.

Logitech G G923, chi dovrebbe acquistarlo?

Logitech G G923 si distingue per la sua avanzata tecnologia TRUEFORCE, che garantisce un ritorno di forza fino a 1000 Hz, offrendo un realismo senza pari. Grazie ai 4000 aggiornamenti al secondo, ogni vibrazione e ogni scossa vengono riprodotti con una precisione millimetrica, facendovi sentire ogni dettaglio della pista come se foste realmente al volante di un'auto da corsa.

Un altro elemento che rende questo volante unico è la doppia frizione programmabile, che vi permette di partire più velocemente e con un controllo superiore nei giochi compatibili. La combinazione con il contagiri a LED, i comandi integrati per PS5, PS4 e PC e il quadrante a 24 punti garantisce un'esperienza di guida altamente personalizzabile e reattiva.

Il design è un altro punto di forza del Logitech G G923. Il coprivolante in vera pelle nera e i pedali in metallo lucidato offrono un feeling premium e una resistenza che lo rendono perfetto per sessioni di gioco prolungate. Inoltre, il pedale del freno progressivo assicura una risposta naturale e precisa, aumentando ulteriormente il livello di realismo.

Compatibile con titoli di spicco come F1 23, Gran Turismo 7 e Assetto Corsa Competizione, questo volante da corsa rappresenta la scelta ideale per chi desidera il massimo delle prestazioni. Grazie al software Logitech G Hub, potete personalizzare la sensibilità del volante e dei pulsanti, adattandolo al vostro stile di guida. Non lasciatevi sfuggire questa promozione esclusiva su Amazon e portate la vostra esperienza di guida a un livello superiore con Logitech G G923. Affrettatevi prima che l'offerta scada!

