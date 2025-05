Logitech G PRO X SUPERLIGHT: mouse gaming ultraleggero ora al MINIMO STORICO!

Se siete alla ricerca di un mouse gaming wireless dalle prestazioni professionali e con uno dei migliori rapporti qualità/prezzo sul mercato, l'attuale offerta su Amazon inerente al Logitech G PRO X SUPERLIGHT merita tutta la vostra attenzione. Proposto a soli 89,90€, questo mouse raggiunge il suo minimo storico, con uno sconto del 15% rispetto al prezzo più basso recente di 105,47€. Un'occasione davvero irripetibile per aggiornare la vostra postazione da gioco con un dispositivo pensato per la competizione ai massimi livelli.

Logitech G PRO X SUPERLIGHT, chi dovrebbe acquistarlo?

Logitech G PRO X SUPERLIGHT è stato progettato in collaborazione con i migliori giocatori professionisti di eSport per garantire precisione estrema, reattività fulminea e massima leggerezza. Il suo peso complessivo inferiore ai 63 grammi è il risultato di un design rivisitato, che riduce del 25% la massa rispetto al modello PRO Wireless standard. Questa caratteristica lo rende uno dei mouse più leggeri e maneggevoli oggi disponibili, perfetto per chi desidera movimenti rapidi e precisi senza affaticare il polso durante lunghe sessioni.

Al cuore del dispositivo troviamo il sensore HERO 25K, un componente all'avanguardia in grado di garantire un tracciamento fluido fino a 25.600 DPI con oltre 400 IPS, per una precisione che non teme rivali. La tecnologia LIGHTSPEED Wireless assicura una connessione ultraveloce da 1ms, eliminando ogni latenza e rendendolo perfetto anche per i titoli competitivi più frenetici. I piedini in PTFE a zero resistenza contribuiscono inoltre a una scorrevolezza eccezionale, che migliora sensibilmente la sensazione di controllo sul campo di gioco.

Con cinque pulsanti programmabili e piena compatibilità con PC, Mac e laptop, Logitech G PRO X SUPERLIGHT non è solo un dispositivo altamente performante, ma anche estremamente versatile. Se cercate il meglio per il vostro setup da gaming e volete approfittare di un prezzo mai così basso, questo è senza dubbio il momento giusto per acquistarlo. Infine, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori mouse gaming per ulteriori consigli.

