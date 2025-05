Sotto i 50€ per la prima volta: il mouse Logitech da non perdere oggi

Per la prima volta, il mouse Logitech G309 LIGHTSPEED raggiunge un prezzo incredibilmente vantaggioso, scendendo sotto la soglia dei 50€ su Amazon. Proposto oggi a soli 49,49€, questo modello, che originariamente costava 94,99€, rappresenta un’opportunità imperdibile per tutti gli appassionati di gaming che desiderano un mouse wireless di qualità spendendo meno del previsto. La combinazione tra prestazioni e un prezzo così accessibile rende il G309 LIGHTSPEED un vero protagonista nel mercato dei mouse da gioco.

Logitech G G309 LIGHTSPEED, chi dovrebbe acquistarlo?

Il mouse Logitech G309 LIGHTSPEED è progettato per garantire massima flessibilità grazie alla doppia connettività wireless: potrete alternare tra la connessione LIGHTSPEED a bassa latenza, perfetta per il gioco competitivo, e la più versatile connessione Bluetooth. Questa caratteristica permette di adattare il mouse a qualsiasi situazione, dal gaming intenso a un utilizzo più casual senza fili. Inoltre, è estremamente leggero: pesa solo 86 grammi con la batteria AA inclusa, e addirittura 68 grammi se utilizzate il sistema di ricarica wireless POWERPLAY, riducendo al minimo l’ingombro e la fatica durante le sessioni di gioco più lunghe.

La precisione è un altro punto di forza del Logitech G309 LIGHTSPEED. Grazie al sensore HERO 25K, questo mouse garantisce un tracciamento submicrometrico senza alcun smoothing, assicurando una risposta precisa e reattiva ad ogni vostro movimento. Gli interruttori ottico-meccanici LIGHTFORCE combinano la velocità ottica con la sensazione meccanica, offrendo una qualità di gioco ottimale e una durata superiore. Con fino a 6 pulsanti programmabili, avrete il controllo totale sulle vostre azioni, potendo personalizzare comandi e scorciatoie per adattarvi al meglio al vostro stile di gioco.

Infine, il Logitech G309 LIGHTSPEED non vi farà mai mancare l’autonomia: con una batteria AA potrete giocare per oltre 300 ore, mentre utilizzando il sistema di ricarica wireless POWERPLAY avrete un’autonomia praticamente illimitata. All’interno della confezione troverete tutto il necessario per iniziare subito a giocare: il mouse, il ricevitore LIGHTSPEED con prolunga, una batteria AA, un nastro per migliorare l’impugnatura e la documentazione utente. Un’offerta così conveniente non capita spesso: se siete alla ricerca di un mouse gaming wireless performante e leggero, questa è l’occasione giusta per fare il vostro acquisto.