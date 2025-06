Se stavate aspettando il momento giusto per cambiare mouse da gaming, questo è senza dubbio quello perfetto. Il Logitech G502 HERO è in offerta su Amazon a soli 39,99€, un prezzo raramente visto sotto i 40€ (è solo la terza volta nell’ultimo anno che scende così tanto). Un'occasione che merita attenzione, soprattutto considerando le caratteristiche tecniche di questo modello, tra i più apprezzati dai gamer per precisione, personalizzazione e qualità costruttiva.

Logitech G502 HERO, chi dovrebbe acquistarlo?

Dotato del sensore HERO di ultima generazione, il G502 garantisce un tracciamento ad altissima precisione fino a 25.600 DPI, senza smoothing, filtraggio o accelerazione. Questo significa che ogni vostro movimento sarà rilevato con estrema fedeltà, anche quando si tratta di spostamenti minimi, inferiori al micrometro. Una caratteristica fondamentale per chi gioca titoli competitivi e ha bisogno del massimo controllo.

Uno dei suoi punti di forza è la personalizzazione totale. Con 11 pulsanti programmabili e una rotella di scorrimento ultraveloce a doppia modalità, potete configurare il mouse secondo le vostre esigenze di gioco. Inoltre, il sistema di regolazione del peso permette di inserire fino a cinque pesi da 3,6 grammi per adattare perfettamente il bilanciamento del mouse al vostro stile. Il tensionamento meccanico dei pulsanti, poi, garantisce clic rapidi e precisi, grazie alla molla metallica integrata.

Infine, il tocco estetico non è da meno: la tecnologia LIGHTSYNC RGB offre un’illuminazione completamente personalizzabile, sincronizzabile con il resto della vostra postazione. In sintesi, il Logitech G502 HERO è una soluzione completa, affidabile e ora anche conveniente. Se cercavate un mouse da gaming performante, questa è l'occasione giusta per fare un upgrade senza rimpianti.