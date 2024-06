Logitech G502 HERO, uno dei migliori mouse gaming, oggi vi costa MENO DELLA META'! -57%

Se desiderate un mouse da gaming di qualità a un prezzo eccezionale, questa è l'occasione che fa per voi. Su Amazon, grazie a uno sconto del 57%, è possibile acquistare il celebre Logitech G502 HERO a soli 39,90€, contro il prezzo consigliato di 92,99€. Un affare imperdibile per chiunque cerchi un accessorio performante e affidabile per le proprie sessioni di gioco.

Logitech G502 HERO, chi dovrebbe acquistarlo?

Logitech G502 HERO è un mouse da gaming che non delude le aspettative. Dotato di un sensore HERO 25K, uno dei più precisi sul mercato, questo dispositivo garantisce una precisione incredibile e una reattività ai massimi livelli, fondamentali per i gamer più esigenti. Con una sensibilità che arriva fino a 25.600 DPI, il G502 HERO permette un controllo estremamente accurato del cursore, adattandosi perfettamente a qualsiasi stile di gioco. Inoltre, la presenza di ben 11 tasti programmabili offre la possibilità di personalizzare le proprie macro e comandi, rendendo ogni azione più veloce e intuitiva.

Ma le caratteristiche del Logitech G502 HERO non si fermano qui. Questo mouse è stato progettato con un'attenzione particolare all'ergonomia, risultando comodo anche durante lunghe sessioni di gioco. La sua forma sagomata si adatta perfettamente alla mano, mentre i pesi regolabili consentono di trovare il giusto bilanciamento per una migliore esperienza d'uso. Il G502 HERO è anche dotato di un sistema di tensionamento a molla nei tasti principali, che assicura clic nitidi e reattivi, migliorando ulteriormente la precisione e la velocità durante il gioco.

La qualità costruttiva del Logitech G502 HERO è evidente in ogni suo dettaglio. Il mouse è realizzato con materiali di alta qualità che ne garantiscono la durabilità e la resistenza nel tempo. Il cavo intrecciato è robusto e anti-groviglio, mentre i piedini in PTFE assicurano uno scorrimento fluido su qualsiasi superficie. Non manca, poi, l'illuminazione RGB LIGHTSYNC, completamente personalizzabile tramite il software Logitech G HUB, che permette di sincronizzare il mouse con il resto della vostra attrezzatura da gaming per un effetto visivo spettacolare.

Affrettatevi e approfittate di questa promozione esclusiva su Amazon, dove il Logitech G502 HERO è disponibile a 39,90€. Un investimento sicuro per tutti i gamer che desiderano un prodotto di qualità senza dover spendere una fortuna. Non sappiamo per quanto tempo sarà valida questa offerta, quindi vi consigliamo di effettuare l'acquisto il prima possibile per non perdere un'opportunità così vantaggiosa.

Vedi offerta su Amazon