Se lavorate su una scrivania in vetro, sapete bene quanto possa essere complicato utilizzare un mouse tradizionale: il cursore salta, la precisione è compromessa e la produttività ne risente. Ma oggi c'è una soluzione efficace e anche conveniente: il Logitech MX Master 3S, uno dei mouse più avanzati della sua categoria, è in super sconto su Aliexpress. Usando il coupon "CDIT10", il prezzo scende a soli 71,59€, il più basso attualmente disponibile per questo modello.

Logitech MX Master 3S, chi dovrebbe acquistarlo?

Il punto di forza del MX Master 3S è il tracciamento ad alta precisione su qualsiasi superficie, incluso il vetro. Questo è possibile grazie ai sensori da 8000 DPI, con sensibilità personalizzabile, ideali per chi lavora con applicazioni grafiche, CAD o semplicemente desidera uno strumento affidabile. Non meno importante è la tecnologia dei clic silenziosi, che garantisce la stessa sensazione di un clic tradizionale ma con il 90% in meno di rumore, rendendolo perfetto anche per ambienti condivisi.

Altro elemento distintivo è lo scrolling Magspeed, che combina velocità, precisione e silenziosità: è fino al 90% più veloce, 87% più preciso e praticamente impercettibile durante l’uso. A questo si aggiunge un design ergonomico, studiato per favorire una postura naturale del polso, con controlli facilmente accessibili al pollice, pensati per chi passa molte ore al computer.

Infine, il software Logi Options+ permette di personalizzare i pulsanti e creare profili su misura per ogni applicazione, mentre la funzione FLOW consente di controllare più dispositivi contemporaneamente, spostando file, testo e immagini tra Windows e macOS in totale fluidità. Se state cercando un upgrade concreto al vostro flusso di lavoro, approfittare di questa offerta è decisamente la mossa giusta.

