Il chip Apple M4 arriva sul MacBook Air: preordini aperti su Amazon

Apple ha annunciato l’arrivo del nuovo MacBook Air da 13 pollici con chip M4, un concentrato di tecnologia che unisce prestazioni elevate e un design ultraleggero. Questo nuovo modello è già disponibile per il preordine su Amazon al prezzo di 1.249€, offrendo agli utenti un PC perfetto per lavorare, studiare e creare ovunque ci si trovi. Con un'autonomia fino a 18 ore e il sistema Apple Intelligence, il MacBook Air M4 si propone come una delle soluzioni più innovative e potenti nel mondo dei laptop ultracompatti.

MacBook Air 13" con chip M4 (2025), chi dovrebbe acquistarlo?

Il MacBook Air 13" con chip M4 è l'alleato perfetto per coloro che necessitano di potenza e portabilità senza compromessi. Con un peso ultraleggero e un'autonomia che raggiunge le 18 ore, vi permetterà di lavorare in mobilità per un'intera giornata senza cercare una presa di corrente. Le sue prestazioni eccezionali grazie al chip M4 lo rendono ideale per chi utilizza applicazioni impegnative come software di editing video o grafico, mentre l'innovativo sistema Apple Intelligence semplificherà notevolmente i vostri flussi di lavoro creativi.

Il display Liquid Retina da 13,6" con supporto per un miliardo di colori farà la gioia di fotografi, designer e di chiunque apprezzi la qualità visiva nei dettagli. La memoria unificata da 16GB garantisce multitasking fluido anche con numerose applicazioni aperte simultaneamente, mentre i 256GB di archiviazione SSD offrono spazio sufficiente per i vostri progetti più importanti con velocità di accesso fulminee.

Un investimento consigliato per chi cerca un notebook per lavoro versatile che unisca prestazioni di alto livello e massima portabilità. In sostanza, vi conquisteranno la fluidità delle prestazioni, la qualità costruttiva e l'integrazione dell'ecosistema Apple. La combinazione di potenza, portabilità e autonomia lo rende affidabile per qualsiasi situazione.

