Negli ultimi giorni sta attirando molta attenzione una nuova offerta dedicata a chi sta pensando di acquistare un portatile Apple-style senza spendere cifre troppo elevate. Il MacBook Neo da 13'' è infatti disponibile su Amazon a 699€, un prezzo che lo rende interessante per chi cerca un laptop leggero e adatto allo studio, al lavoro quotidiano o alla produttività in mobilità. Tuttavia, oltre al prezzo in sé, c’è un altro dettaglio che rende questa proposta ancora più interessante e che molti utenti potrebbero sottovalutare.

Apple MacBook Neo 13'', chi dovrebbe acquistarlo?

Durante il checkout, infatti, è disponibile l’opzione di pagamento a rate. Questo elemento rappresenta una piccola novità nel panorama degli acquisti sulla piattaforma, perché negli ultimi tempi Amazon ha progressivamente ridotto la disponibilità delle sue rate interne senza interessi, quelle che permettevano di dilazionare il pagamento senza costi aggiuntivi. Per chi preferisce non pagare l’intera cifra subito, trovare ancora questa possibilità su alcuni prodotti può fare una grande differenza.

Negli ultimi anni Amazon ha infatti scelto di affidarsi sempre più spesso a soluzioni di credito esterne, come quelle offerte da Cofidis. In questo caso non si tratta di una semplice dilazione di pagamento, ma di una vera e propria linea di credito, che comporta la presenza di TAEG e interessi, come accade per molti finanziamenti tradizionali. È una formula diversa rispetto alle vecchie rate Amazon, che invece permettevano di pagare in più mesi mantenendo esattamente lo stesso prezzo finale.

Il motivo di questo cambiamento è legato soprattutto ai problemi che la piattaforma ha affrontato nel tempo con frodi e truffe legate ai pagamenti rateali. Proprio per ridurre questi rischi, Amazon ha limitato molto la sua formula originaria. Per questo motivo, quando vi capita di trovare ancora un prodotto come il MacBook Neo a 699€ con opzione di pagamento dilazionato, vale la pena considerarlo attentamente: non è più una possibilità così comune come lo era qualche anno fa.

