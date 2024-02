Minimo Storico: la tastiera perfetta per il tuo Mac a -27%!

Se possedete un Mac e siete alla ricerca di una tastiera che ne esalti le prestazioni, garantendovi un comfort di digitazione senza pari, la Magic Keyboard di Apple emerge come la scelta preminente. Progettata su misura per integrarsi con l'ecosistema Mac e arricchita dalla funzionalità Touch ID, questa tastiera rappresenta l'unione ideale tra design e funzionalità. Attualmente, grazie a un'offerta su Amazon, potete farla vostra al prezzo più vantaggioso mai registrato: solo 134,63€ rispetto ai 185€.

Apple Magic Keyboard, chi dovrebbe acquistarla?

La Magic Keyboard con Touch ID e tastierino numerico rappresenta la periferica ideale per un'ampia varietà di utenti Mac alla ricerca di efficienza, comodità e sicurezza nel loro ambiente di lavoro quotidiano. È rivolta in particolare a coloro che possiedono un computer Mac con chip Apple e necessitano di una tastiera wireless ricaricabile, pronta all'uso senza il fastidio di dover cambiare le pile.

Grazie alla sua compatibilità universale con tutti i Mac dotati di chip Apple, si integra perfettamente con l'ecosistema Apple, offrendo la praticità del collegamento Bluetooth. Gli amanti della produttività apprezzeranno soprattutto il tastierino numerico, ideale per un uso intensivo di fogli di calcolo e applicazioni finanziarie, nonché l'aggiunta del Touch ID che garantisce un accesso rapido e sicuro.

Inoltre, il layout spazioso, con controlli per lo scorrimento e tasti freccia di dimensioni standard, migliorano l'esperienza di digitazione. La longeva autonomia della batteria, che assicura settimane di lavoro senza la necessità di una ricarica frequente, e il cavo di ricarica USB-C a Lightning incluso, rendono questa tastiera un acquisto molto conveniente per professionisti e studenti che desiderano ottimizzare il loro flusso di lavoro e massimizzare la sicurezza dei loro dispositivi. Pertanto, se il vostro ambiente lavorativo prevede l'utilizzo di un Mac e cercate una tastiera che combini comodità e tecnologia, questo modello è fatta apposta per voi.

