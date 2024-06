Mediaworld stupisce! Monitor LG QHD in offerta a meno di 200€

Con la sua promozione NO IVA, che purtroppo non durerà per sempre, Mediaworld continua a sorprendere con prezzi straordinari su una vasta gamma di prodotti, inclusi quelli più richiesti. Un altro esempio eccellente è il monitor gaming LG 27GN800P: aggiungendolo al carrello, il suo prezzo scende a soli 196,70€, un'opportunità senza precedenti. Altrove, anche le migliori offerte online non scendono sotto i 220-230€.

Vedi offerta su Mediaworld

LG 27GN800P, chi dovrebbe acquistarlo?

Il monitor gaming LG 27GN800P rappresenta un acquisto eccellente per i gamer più appassionati. Con un tempo di risposta rapido e una frequenza di aggiornamento elevata, questo monitor offre un'esperienza di gioco fluida e reattiva, essenziale per giochi d'azione e sparatutto dove i tempi di reazione sono cruciali. La risoluzione QHD (2560x1440) assicura un livello di dettaglio elevato, migliorando ulteriormente l'immersione in ogni tipo di gioco.

Non solo i gamer trarranno beneficio da questo monitor, ma anche chi ha a che fare con la grafica. La qualità dell'immagine e l'accuratezza dei colori rendono infatti l'LG 27GN800P ideale per lavori di grafica, editing video e fotografia. La nitidezza dei dettagli e la fedeltà cromatica garantiscono che ogni progetto possa essere visualizzato e modificato con la massima precisione, rendendolo un monitor prezioso per chi lavora nel settore creativo.

La qualità del pannello rende confortevole anche le lunghe sessioni di studio o di lavoro, riducendo l'affaticamento visivo. Infine, gli appassionati di intrattenimento saranno soddisfatti dalla qualità delle immagini, rendendo ogni film o serie TV un'esperienza paragonabile a quella di una smart TV di fascia media. In conclusione, l'LG 27GN800P è un monitor versatile che eccelle in vari scenari d'uso, combinando prestazioni elevate a un prezzo competitivo.

Vedi offerta su Mediaworld