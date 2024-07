MENO di 100€ per questo monitor LG OTTIMO per il gaming: AFFARE su Unieuro!

Siete alla ricerca di un monitor versatile, che possa soddisfare le vostre esigenze sia per il lavoro che per l'intrattenimento, senza compromessi sulla qualità dell'immagine? Allora non lasciatevi sfuggire questa offerta su Unieuro. Il monitor LG 27MR400-B è ora disponibile al prezzo speciale di 99,99€, permettendovi di risparmiare ben 20€ rispetto al prezzo originale di 129,99€! Si tratta di un dispositivo entry-level a dir poco vantaggioso a questo prezzo!

Monitor LG 27MR400-B.AEUQ, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo dispositivo è perfetto per chi cerca un monitor all-round, capace di offrire prestazioni elevate in diversi scenari d'uso. Grazie al suo pannello IPS da 27 pollici con risoluzione Full HD, garantisce una resa cromatica eccellente e angoli di visione ampi, ideali sia per il lavoro d'ufficio che per la fruizione di contenuti multimediali. Gli appassionati di gaming apprezzeranno particolarmente la tecnologia AMD FreeSync e il tempo di risposta di 1ms, che assicurano un'esperienza di gioco fluida e reattiva, come i 100Hz di refresh rate!

La versatilità è uno dei punti di forza di questo monitor. Le tecnologie Flicker Safe e Reader Mode riducono l'affaticamento degli occhi durante le lunghe sessioni di utilizzo, mentre la connettività tramite porte HDMI e D-Sub permette di collegare facilmente diversi dispositivi. Il design elegante e sottile, con bordi ridotti al minimo, si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente, sia domestico che professionale.

Per gli utenti attenti all'efficienza energetica, il monitor LG 27MR400-B non delude: il suo consumo ridotto lo rende una scelta ecologica e economica nel lungo periodo. Inoltre, la modalità Screen Split consente di ottimizzare lo spazio di lavoro, dividendo lo schermo in aree multiple per una migliore gestione delle finestre e delle applicazioni.

Al prezzo attuale di 99,99€, il monitor LG 27MR400-B rappresenta un'opportunità eccellente per chi desidera migliorare la propria postazione di lavoro o di intrattenimento. La combinazione di qualità dell'immagine, funzionalità avanzate e design moderno lo rende una scelta ideale per un'ampia gamma di utenti, dai professionisti agli appassionati di gaming, passando per chi cerca semplicemente un dispositivo affidabile per l'uso quotidiano.

