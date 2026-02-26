Su Amazon è disponibile un'ottima offerta sulla MERCUSYS MC210, telecamera Wi-Fi da interno con risoluzione 2K 3MP, visione notturna fino a 12 metri, rotazione a 360° e audio bidirezionale. Supporta microSD fino a 512 GB e funziona con Google Assistant e Amazon Alexa. Ora la trovate a soli 14,99€ invece di 20,99€, con uno sconto del 29%.

Telecamera Wi-Fi MERCUSYS MC210, chi dovrebbe acquistarla?

La MERCUSYS MC210 è la soluzione ideale per famiglie, genitori e proprietari di animali domestici che desiderano tenere sotto controllo la propria abitazione in modo semplice ed efficace. Grazie alla risoluzione 2K 3MP e alla copertura panoramica a 360°, questa telecamera soddisfa l'esigenza di avere una visione completa degli ambienti interni senza angoli ciechi. Chi cerca tranquillità anche nelle ore notturne troverà nella visione notturna fino a 12 metri una caratteristica fondamentale.

Il prodotto è particolarmente consigliato a chi vuole monitorare bambini o anziani grazie al rilevamento del pianto e alle notifiche istantanee, ma anche a chi desidera interagire a distanza tramite l'audio bidirezionale. La compatibilità con Google Assistant e Amazon Alexa la rende perfetta per le case smart. Con uno sconto del 29%, passando da 20,99€ a soli 14,99€, rappresenta un acquisto conveniente per chiunque voglia aumentare la sicurezza domestica senza spendere molto.

