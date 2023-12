Metti al sicuro i tuoi dati con questo HDD esterno da 14TB in sconto del 31%!

A volte, gli hard disk convenzionali, sebbene siano ottimali per la maggioranza degli utenti, non riescono a soddisfare appieno le esigenze di coloro che richiedono una quantità significativa di spazio di archiviazione, superando le consuete capacità come 1TB, 2TB o 4TB. Per chi necessita di una soluzione che vada ben oltre questi limiti, il WD My Book, con la sua notevole capacità di 14TB, rappresenta la scelta definitiva. Attualmente, Amazon lo offre a soli 294,99€ invece di 429,99€.

WD My Book, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo hard disk di dimensioni generose, ma non troppe da non renderlo portatile, è consigliato a coloro che cercano un componente di storage affidabile per conservare una grande quantità di dati. Pensiamo a chi è solito memorizzare ogni tipo di fotografia e video, musica e qualunque file che può occupare molto spazio.

La sua compatibilità con PC e Mac ne fa la scelta ideale sia per l'uso domestico che per l'ambiente di lavoro, e con la sua crittografia hardware e la protezione tramite password, l'acquisto è consigliato anche per coloro che danno grande valore alla sicurezza dei propri file. Siccome è un hard disk esterno, il collegamento è semplificato dalla porta USB 3.0. Viene inoltre fornito con un software di backup per proteggere i dati al suo interno.

Siamo di fronte pertanto a un investimento saggio per chi ha bisogno di mantenere i propri dati personali o lavorativi organizzati e protetti. A meno di 300,00€, 14TB rappresentano una quantità notevole di spazio di archiviazione, difficile da trovare anche sui servizi cloud.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, di farlo il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

